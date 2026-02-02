Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 2 de febrero de 2026

— Costa Rica y Panamá apuestan por una agenda común.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su disposición a trabajar en colaboración con el presidente panameño José Raúl Mulino, destacando la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales, la integración regional y la cooperación en temas de interés común.

— Fepafut cierra filas con Michael Amir Murillo.

La Federación Panameña de Fútbol manifestó públicamente su respaldo al futbolista Michael Amir Murillo, en medio de la controversia surgida en el Olympique de Marsella, enviando un mensaje de apoyo y confianza en su trayectoria profesional.

— Bad Bunny convierte su Grammy en un mensaje político.

El artista puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su victoria en los Grammy para lanzar un discurso político contra la ICE, el cual generó fuerte repercusión en Estados Unidos, al referirse a temas de migración e identidad, provocando reacciones tanto de apoyo como de crítica en redes y medios internacionales.

— Avance histórico en la Línea 3 del Metro de Panamá.

La Línea 3 del Metro de Panamá culminó el primer tramo del túnel bajo el Canal de Panamá, un paso clave para la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad capital, considerado uno de los hitos de infraestructura más importantes del país en los últimos años.