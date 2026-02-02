Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo | 2 de febrero de 2026

— <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/presidenta-electa-de-costa-rica-expresa-disposicion-a-trabajar-en-colaboracion-con-mulino-PE19599134" target="_blank">Costa Rica y Panamá apuestan por una agenda común.</a></b>La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su disposición a trabajar en colaboración con el presidente panameño José Raúl Mulino, destacando la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales, la integración regional y la cooperación en temas de interés común.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/no-estas-solo-fepafut-muestra-su-respaldo-a-michael-amir-murillo-en-la-polemica-con-el-marsella-HO19601262" target="_blank">— Fepafut cierra filas con Michael Amir Murillo.</a></b>La Federación Panameña de Fútbol manifestó públicamente su respaldo al futbolista Michael Amir Murillo, en medio de la controversia surgida en el Olympique de Marsella, enviando un mensaje de apoyo y confianza en su trayectoria profesional.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/bad-bunny-transforma-su-grammy-en-un-mensaje-politico-que-sacudio-a-estados-unidos-PF19583936" target="_blank">— Bad Bunny convierte su Grammy en un mensaje político.</a></b>El artista puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su victoria en los Grammy para lanzar un discurso político contra la ICE, el cual generó fuerte repercusión en Estados Unidos, al referirse a temas de migración e identidad, provocando reacciones tanto de apoyo como de crítica en redes y medios internacionales.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/linea-3-del-metro-culmina-el-primer-tramo-del-tunel-bajo-el-canal-de-panama-EO19601713" target="_blank">— Avance histórico en la Línea 3 del Metro de Panamá.</a></b>La Línea 3 del Metro de Panamá culminó el primer tramo del túnel bajo el Canal de Panamá, un paso clave para la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad capital, considerado uno de los hitos de infraestructura más importantes del país en los últimos años.