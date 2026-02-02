Presidenta electa de Costa Rica expresa disposición a trabajar en colaboración con Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este lunes que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, a quien felicitó por el respaldo mayoritario obtenido en las urnas y destacó la legitimidad de su victoria electoral.

“Sostuve una llamada cordial con la presidenta electa de Costa Rica, a quien expresé mis felicitaciones por la confianza mayoritaria que le otorgó el pueblo costarricense”, escribió Mulino en su cuenta de X, donde subrayó además la solidez de la relación histórica entre ambos países.

Durante la llamada, el mandatario panameño resaltó que Panamá y Costa Rica mantienen una relación cercana, basada en la cooperación y el entendimiento mutuo, y coincidieron en la importancia de seguir ampliando la agenda bilateral. Según Mulino, el diálogo se centró en la necesidad de trabajar de manera conjunta para impulsar el bienestar de ambas naciones y fortalecer la integración regional.

“Definitivamente, la legitimidad que ampara su mandato es inobjetable. Creo que a Costa Rica, a nuestro querido vecino, le va a ir muy bien bajo su liderazgo”, expresó Mulino durante la llamada con Fernández, a quien también felicitó por el carácter cívico y ordenado del proceso electoral costarricense.

En el intercambio, la presidenta electa agradeció la llamada y manifestó su disposición a trabajar en equipo con Panamá, destacando la importancia de la relación entre ambos países como vecinos y aliados históricos. “Mi mayor anhelo es trabajar en equipo para seguir fortaleciendo a nuestra región, como hermanos que somos”, señaló Fernández.

Mulino extendió formalmente una invitación a la presidenta electa para realizar una visita oficial a Panamá, con el objetivo de estrechar la relación institucional y personal entre ambos gobiernos. Fernández, por su parte, invitó al mandatario panameño a acompañarla en el acto de traspaso de mando, previsto para el próximo 8 de mayo, invitación que Mulino aceptó.

Laura Fernández, de 39 años, se convirtió recientemente en la presidenta número 50 de Costa Rica y en la segunda mujer en asumir el cargo, tras ganar las elecciones en primera vuelta con más del 48 % de los votos. Su llegada al poder marca un relevo generacional y la continuidad del proyecto político del presidente saliente Rodrigo Chaves, con un discurso centrado en seguridad, gobernabilidad y combate a la corrupción.

La conversación entre Mulino y Fernández se produce en un momento clave para la región, en el que ambos países buscan reforzar la cooperación política, económica y social, y reafirma el interés de Panamá por mantener relaciones estrechas con el nuevo liderazgo costarricense.