Agentes migratorios identificados tras la muerte a tiros de un ciudadano en operativo federal en Minnesota

El medio de periodismo de investigación ProPublica reveló este domingo la identidad de los dos agentes federales involucrados en la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense abatido por la Patrulla Fronteriza durante un operativo migratorio en Minneapolis, Minnesota, el pasado 24 de enero. El hecho, ocurrido en el marco de una ofensiva federal ordenada por la Casa Blanca, ha intensificado las críticas al manejo del control migratorio, el uso de la fuerza letal y la falta inicial de transparencia de las autoridades.

Según la investigación, los agentes que dispararon diez veces por la espalda contra Pretti son Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35, ambos de origen latino y trasladados desde el sur de Texas como parte de la operación federal conocida como Metro Surge. Durante varios días, las autoridades migratorias se negaron a divulgar sus nombres, lo que motivó cuestionamientos de legisladores y organizaciones civiles.

Ochoa forma parte de la Patrulla Fronteriza desde 2018, mientras que Gutiérrez ingresó al cuerpo en 2014 y está adscrito a la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). ProPublica detalla que Ochoa es diplomado en derecho penal y que, de acuerdo con su exesposa, desarrolló una fuerte afición por las armas tras su ingreso a la fuerza.

Ambos agentes fueron suspendidos de sus funciones mientras avanzan las investigaciones. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el caso será objeto de una indagación “justa y honesta”, aunque previamente responsabilizó públicamente a la víctima, lo que generó rechazo incluso entre legisladores de su propio partido.

Pretti, enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos, murió tras interponerse entre los agentes y una mujer buscada por las autoridades. Aunque portaba un arma —legal en Minnesota— nunca la utilizó. Testigos y grabaciones confirman que sostenía su teléfono móvil cuando fue reducido, rociado con gas pimienta y posteriormente baleado.

El Departamento de Justicia abrió una investigación federal por presuntas violaciones a los derechos civiles, independiente de la revisión interna del Departamento de Seguridad Nacional. El caso es el segundo asesinato de un ciudadano estadounidense vinculado a operativos migratorios en menos de un mes, lo que ha encendido las alarmas sobre la estrategia federal y sus consecuencias.