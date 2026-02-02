Agentes migratorios identificados tras la muerte a tiros de un ciudadano en operativo federal en Minnesota

El medio de periodismo de investigación <b>ProPublica</b> reveló este domingo la identidad de los dos agentes federales involucrados en la muerte de <b>Alex Pretti</b>, un ciudadano estadounidense abatido por la <b>Patrulla Fronteriza</b> durante un operativo migratorio en <b>Minneapolis</b>, <b>Minnesota</b>, el pasado 24 de enero. El hecho, ocurrido en el marco de una ofensiva federal ordenada por la <b>Casa Blanca</b>, ha intensificado las críticas al manejo del control migratorio, el uso de la fuerza letal y la falta inicial de transparencia de las autoridades.Según la investigación, los agentes que dispararon diez veces por la espalda contra <b>Pretti</b> son <b>Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35, ambos de origen latino y trasladados desde el sur de Texas como parte de la operación federal conocida como Metro Surge</b>. Durante varios días, las autoridades migratorias se negaron a divulgar sus nombres, lo que motivó cuestionamientos de legisladores y organizaciones civiles.<b>Ochoa </b>forma parte de la <b>Patrulla Fronteriza</b> desde 2018, mientras que <b>Gutiérrez </b>ingresó al cuerpo en 2014 y está adscrito a la <b>Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)</b>. <b>ProPublica </b>detalla que <b>Ochoa </b>es diplomado en derecho penal y que, de acuerdo con su exesposa, desarrolló una fuerte afición por las armas tras su ingreso a la fuerza.Ambos agentes <b>fueron suspendidos de sus funciones mientras avanzan las investigaciones</b>. <b>El presidente estadounidense</b> <b>Donald Trump</b> aseguró que el caso será objeto de una indagación 'justa y honesta', <b>aunque previamente responsabilizó públicamente a la víctima</b>, lo que generó rechazo incluso entre legisladores de su propio partido.<b>Pretti</b>, enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos, murió tras interponerse entre los agentes y una mujer buscada por las autoridades. <b>Aunque portaba un arma —legal en Minnesota— nunca la utilizó</b>. Testigos y grabaciones confirman que <b>sostenía su teléfono móvil cuando fue reducido, rociado con gas pimienta y posteriormente baleado</b>.El <b>Departamento de Justicia</b> abrió una investigación federal por presuntas violaciones a los derechos civiles, independiente de la revisión interna del <b>Departamento de Seguridad Nacional</b>. El caso es <b>el segundo asesinato de un ciudadano estadounidense vinculado a operativos migratorios en menos de un mes</b>, lo que ha encendido las alarmas sobre la estrategia federal y sus consecuencias.