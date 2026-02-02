  1. Inicio
República Dominicana confirma la reanudación del transporte aéreo con Venezuela

Fotografía de archivo de personas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña
Por
Agencia EFE
  • 02/02/2026 16:57
La noticia se da en el marco del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos

República Dominicana confirmó este lunes la reanudación de las operaciones de transporte aéreo entre el país y Venezuela, tras casi dos años de suspensión.

En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque este cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

La Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana dijo en un comunicado que aprobó “reactivar” las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo con Venezuela, en el marco del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos.

