ESTADOS UNIDOS

Un juez ordena liberar a Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

El niño de cinco años Liam Ramos fue detenido el pasado martes en Columbia Heights (Minneapolis).
El niño de cinco años Liam Ramos fue detenido el pasado martes en Columbia Heights (Minneapolis). Tomada de Columbia Heights Public Schools
Por
José Vilar
  • 31/01/2026 17:09
Un juez federal de Estados Unidos ordenó la liberación del menor Liam Ramos y su padre, recluidos en el centro de detención de Dilley, tras considerar indebida su detención durante una redada migratoria llevada a cabo por los agentes de migración

Un juez federal estadounidense ordenó este sábado 31 de enero que el niño de cinco años Liam Ramos —cuya imagen se volvió viral al ser detenido junto a su padre por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis (Minnesota) — sea liberado junto a su padre, Adrián Ramos, del centro de detención de Dilley (Texas). El fallo del juez Fred Biery exigió la liberación de padre e hijo antes del próximo martes, según recogieron medios locales citados por la agencia EFE.

De acuerdo con el periódico Express-News, el fallo se fundamentó en “la búsqueda mal concebida e incompetente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si se quiere traumatizar a los niños”. Tanto el ICE como la Patrulla Fronteriza estadounidense se vieron envueltos en la polémica por sus tácticas para ejecutar la política antimigración del presidente Donald Trump en el estado de Minneapolis, que incluye, entre otras prerrogativas, el ingreso de agentes en domicilios sin orden judicial.

La fotografía de Liam Ramos ilustró la situación en la que se encontraban cuatro menores de edad del mismo distrito escolar de Columbia Heights (Minneapolis), quienes fueron detenidos en el marco de redadas migratorias intensivas. Estas acciones no estuvieron exentas de contestación ciudadana y derivaron en situaciones de tensión, como el asesinato de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti.

Diversas repercusiones

Esta misma semana, un grupo de congresistas estadounidenses, encabezado por el demócrata Joaquín Castro, visitó el centro de detención de Dilley, donde padre e hijo permanecían recluidos. Castro pudo conversar con el padre del menor, quien aseguró que su hijo ha “dejado de ser el mismo” tras la detención y el traslado a un centro que acumula denuncias por malas condiciones, entre ellas el mal estado del agua, muchas veces no apta para el consumo humano, y de la comida, que en algunos casos contiene insectos.

En tanto, la defensa legal de la familia Ramos afirmó que su permanencia en suelo estadounidense es legal debido a una solicitud de asilo. El ICE, por su parte, sostiene que el permiso de permanencia del grupo familiar expiró el pasado mes de abril.

¿Cómo ocurrió el caso?

De acuerdo con el colegio de Liam Ramos, el niño fue detenido el pasado 22 de enero junto a su padre —de origen ecuatoriano— a la entrada de su casa, justo después de salir del centro escolar.

Más temprano, los agentes de inmigración habían detenido a un joven de 17 años que se disponía a iniciar su jornada escolar.

Desde el colegio aseguran que el niño de cinco años fue utilizado como herramienta para que los agentes llamaran a la puerta de la vivienda en la que residía y, de paso, ingresaran al domicilio con el objetivo de verificar si había más personas en su interior.

“¿Por qué detener a un niño de cinco años? No me pueden decir que este niño vaya a ser clasificado como un delincuente violento (...) Otro adulto que se encontraba en la vivienda se ofreció a cuidarlo, pero los agentes se negaron a esa posibilidad”, declaró entonces la superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, Zena Stenvik, durante una conferencia de prensa.

La agencia de inmigración estadounidense desmintió posteriormente estas acusaciones, asegurando en la red social X que el ICE “nunca usó a un niño como carnada” para detener a su padre. El Departamento de Seguridad Nacional indicó a la cadena CNN que el padre del menor intentó huir a pie de los agentes.

La madre del menor, Erika Ramos, dijo en una entrevista exclusiva con Telemundo —sin mostrar su rostro— que se encontraba dentro de un vehículo con su hijo, con temor a ser detenida por el ICE, y consciente de que el padre de Liam le pidió reiteradamente que no saliera del auto.

“Los agentes notaron mi presencia. Sacaron a Liam del carro y lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo abriera. (...) Estaba aterrorizada. Mi esposo me gritaba ‘no abras la puerta’, y no lo hice por miedo a que también me arrestaran y dejara solo a mi otro hijo. Al no abrir la puerta, se llevaron a Liam al carro del ICE”, relató la madre, quien además estaba embarazada del tercer hijo de la pareja.

En esa misma entrevista, negó que su esposo tuviera antecedentes criminales, como afirmó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. “Adrián es un padre trabajador, siempre comprometido con mantener a su familia unida. En ningún momento se resistió al arresto. Lo único que le importaba era nuestra seguridad”, concluyó.

