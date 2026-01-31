Un juez ordena liberar a Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

Un juez federal estadounidense ordenó este sábado 31 de enero que el niño de cinco años Liam Ramos —cuya imagen se volvió viral al ser detenido junto a su padre por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis (Minnesota) — sea liberado junto a su padre, Adrián Ramos, del centro de detención de Dilley (Texas). El fallo del juez Fred Biery exigió la liberación de padre e hijo antes del próximo martes, según recogieron medios locales citados por la agencia EFE. De acuerdo con el periódico Express-News, el fallo se fundamentó en “la búsqueda mal concebida e incompetente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si se quiere traumatizar a los niños”. Tanto el ICE como la Patrulla Fronteriza estadounidense se vieron envueltos en la polémica por sus tácticas para ejecutar la política antimigración del presidente Donald Trump en el estado de Minneapolis, que incluye, entre otras prerrogativas, el ingreso de agentes en domicilios sin orden judicial. La fotografía de Liam Ramos ilustró la situación en la que se encontraban cuatro menores de edad del mismo distrito escolar de Columbia Heights (Minneapolis), quienes fueron detenidos en el marco de redadas migratorias intensivas. Estas acciones no estuvieron exentas de contestación ciudadana y derivaron en situaciones de tensión, como el asesinato de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti.

Diversas repercusiones

Esta misma semana, un grupo de congresistas estadounidenses, encabezado por el demócrata Joaquín Castro, visitó el centro de detención de Dilley, donde padre e hijo permanecían recluidos. Castro pudo conversar con el padre del menor, quien aseguró que su hijo ha “dejado de ser el mismo” tras la detención y el traslado a un centro que acumula denuncias por malas condiciones, entre ellas el mal estado del agua, muchas veces no apta para el consumo humano, y de la comida, que en algunos casos contiene insectos. En tanto, la defensa legal de la familia Ramos afirmó que su permanencia en suelo estadounidense es legal debido a una solicitud de asilo. El ICE, por su parte, sostiene que el permiso de permanencia del grupo familiar expiró el pasado mes de abril.

¿Cómo ocurrió el caso?