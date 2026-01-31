Un juez ordena liberar a Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

Esta misma semana, un grupo de <b>congresistas estadounidenses</b>, encabezado por el demócrata <b>Joaquín Castro</b>, visitó el <b>centro de detención de Dilley</b>, donde padre e hijo permanecían recluidos. Castro pudo conversar con el padre del menor, quien aseguró que su hijo ha '<b>dejado de ser el mismo</b>' tras la detención y el traslado a un centro que acumula <b>denuncias por malas condiciones</b>, entre ellas el <b>mal estado del agua</b>, muchas veces no apta para el consumo humano, y de la <b>comida</b>, que en algunos casos contiene <b>insectos</b>.En tanto, la <b>defensa legal de la familia Ramos</b> afirmó que su permanencia en <b>suelo estadounidense</b> es legal debido a una <b>solicitud de asilo</b>. El <b>ICE</b>, por su parte, sostiene que el <b>permiso de permanencia</b> del grupo familiar <b>expiró el pasado mes de abril</b>.