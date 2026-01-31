Designada por Trump, Laura Dogu arriba a Caracas en medio de anuncios de amnistía y cierre de El Helicoide

Laura Dogu, designada por el presidente Donald Trump como la nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela llegó la tarde de este sábado 31 de enero a la ciudad de Caracas como parte de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas.

La llegada de Dogu ocurre en el marco de una conversación telefónica entre Trump y Delcy Rodríguez, que según distintas fuentes duró alrededor de 30 minutos y se dio antes del anuncio de la Ley de Amnistía General para presos políticos y la decisión de cerrar el centro de detención El Helicoide en Caracas, medidas divulgadas por Rodríguez la noche de este viernes 30 de enero.

La designación de Dogu fue confirmada previamente por fuentes diplomáticas y figura en los registros oficiales del Departamento de Estado. La diplomática ha ocupado cargos como embajadora estadounidense en Honduras y Nicaragua, y tiene experiencia en la región y en asuntos de seguridad internacional.

El arribo de Dogu a Caracas representa un paso adicional en el acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno interino venezolano tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y Cilia Flores este sábado 3 de enero y busca establecer canales directos de comunicación para apoyar la normalización de relaciones.

El anuncio de la Ley de Amnistía General por parte de Rodríguez contempla la liberación de cientos de presos políticos, así como la transformación de El Helicoide, un penal señalado históricamente por grupos de derechos humanos como un centro de detención con denuncias de abuso.

La llegada de Dogu se da en un contexto de expectativas sobre la evolución de las relaciones diplomáticas y la implementación de las reformas anunciadas por el gobierno interino venezolano.