Sectores de Panamá siguen sin agua y persisten fallas en el suministro tras trabajos del Idaan

A pesar de que han transcurrido <b>más de 18 horas</b> desde que el <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) </a></b>anunció la culminación de los trabajos en la <b>planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre</b>, diversos sectores de la ciudad de Panamá continúan reportando afectaciones en el suministro de agua potable.Residentes de distintas comunidades han informado que el servicio <b>no se ha restablecido de forma continua</b>, ya que el agua llega solo por algunos minutos y posteriormente se interrumpe, lo que dificulta las actividades cotidianas de los hogares.A través de sus redes sociales, el Idaan informó la noche del <b>día de ayer a las 10:30 p.m.</b> que la planta de Chilibre retomó sus operaciones, dando inicio al <b>proceso de recuperación progresiva del suministro</b> hacia Panamá y San Miguelito. La entidad aclaró que la normalización del servicio puede tardar más tiempo en los <b>puntos más altos y alejados de la red</b>, por lo que exhortó a la población a hacer un <b>uso racional del agua</b> para facilitar la recuperación total del sistema.Sin embargo, vecinos de <b>San Miguelito, La Cabima, Villa Grecia, El Peñón, San Lorenzo y Perejil</b>, entre otros sectores, aseguran que aún permanecen sin agua o con un suministro intermitente, situación que ha generado preocupación e inconformidad entre los usuarios.Hasta el momento, el Idaan no ha precisado un <b>horario exacto</b> para la normalización total del servicio en estas áreas, aunque mantiene monitoreo permanente del sistema de distribución mientras avanza el proceso de recuperación.