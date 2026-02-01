Sectores de Panamá siguen sin agua y persisten fallas en el suministro tras trabajos del Idaan

A pesar de que han transcurrido más de 18 horas desde que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció la culminación de los trabajos en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, diversos sectores de la ciudad de Panamá continúan reportando afectaciones en el suministro de agua potable.

Residentes de distintas comunidades han informado que el servicio no se ha restablecido de forma continua, ya que el agua llega solo por algunos minutos y posteriormente se interrumpe, lo que dificulta las actividades cotidianas de los hogares.

A través de sus redes sociales, el Idaan informó la noche del día de ayer a las 10:30 p.m. que la planta de Chilibre retomó sus operaciones, dando inicio al proceso de recuperación progresiva del suministro hacia Panamá y San Miguelito.

La entidad aclaró que la normalización del servicio puede tardar más tiempo en los puntos más altos y alejados de la red, por lo que exhortó a la población a hacer un uso racional del agua para facilitar la recuperación total del sistema.

Sin embargo, vecinos de San Miguelito, La Cabima, Villa Grecia, El Peñón, San Lorenzo y Perejil, entre otros sectores, aseguran que aún permanecen sin agua o con un suministro intermitente, situación que ha generado preocupación e inconformidad entre los usuarios.

Hasta el momento, el Idaan no ha precisado un horario exacto para la normalización total del servicio en estas áreas, aunque mantiene monitoreo permanente del sistema de distribución mientras avanza el proceso de recuperación.