Premio Nobel Óscar Arias defiende la democracia y la separación de poderes en Costa Rica

El Premio Nobel de la Paz 1987 y expresidente de Costa Rica Óscar Arias, defendió este domingo la democracia y la separación de poderes, criticó el populismo y rechazó cambios en la Constitución de su país, como lo ha propuesto la candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández. Arias, que emitió su voto en la localidad de Pavas, en San José, durante las elecciones que se desarrollan este domingo en Costa Rica, dijo a la prensa que la esencia de la democracia es la distribución del poder, por lo que alertó sobre el peligro del poder absoluto. Consultado sobre una reforma a la Constitución impulsada por el oficialismo, Arias (1986-1990 y 2006 - 2010), dijo que tiene 50 años de decir que si un Gobierno no tiene oposición, hay que crearla, y que él nunca quiso controlar el resto de poderes del Estado. “Ni callar a la prensa, ni apoderarme de todas las instituciones descentralizadas que sabiamente el constituyente creó”, afirmó.

Advirtió que en la Europa de hoy “hay populismo de derecho o izquierda” y que la misma América Latina sabe lo que “es tener una dictadura de derecha, con Pinochet (Chile) o con Videla (Argentina), pero también tenemos dictaduras de izquierda, como la de Hugo Chávez (Venezuela) o como nuestro vecino del norte (Nicaragua), Daniel Ortega, o como Fidel Castro” en Cuba. “Así es que no hay nada más ajeno al espíritu del costarricense que acumular poder”, insistió el Nobel de la Paz, para quien “todo aquel que quiere concentrar poder está caminando en contra de la esencia de lo que es una democracia”. El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dijo hoy tras ejercer el voto que una mayoría en la Asamblea Legislativa es necesaria para hacer cambios en las leyes. “Costa Rica no puede reformar las leyes fundamentales si no hay al menos 38 diputados que así lo decidan”, sentenció.