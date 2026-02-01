Premio Nobel Óscar Arias defiende la democracia y la separación de poderes en Costa Rica

Advirtió que en la Europa de hoy 'hay populismo de derecho o izquierda' y que la misma América Latina sabe lo que 'es tener una dictadura de derecha, con Pinochet (Chile) o con Videla (Argentina), pero también tenemos dictaduras de izquierda, como la de Hugo Chávez (Venezuela) o como nuestro vecino del norte (Nicaragua), Daniel Ortega, o como Fidel Castro' en Cuba.<i><b>'Así es que no hay nada más ajeno al espíritu del costarricense que acumular poder', insistió el Nobel de la Paz, para quien 'todo aquel que quiere concentrar poder está caminando en contra de la esencia de lo que es una democracia'.</b></i>El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dijo hoy tras ejercer el voto que una mayoría en la Asamblea Legislativa es necesaria para hacer cambios en las leyes.'Costa Rica no puede reformar las leyes fundamentales si no hay al menos 38 diputados que así lo decidan', sentenció.