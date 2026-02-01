Al menos 20 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según ONG Foro Penal

Pedro Fernández fue detenido el pasado 20 de octubre en el estado Mérida (oeste) por 'hombres encapuchados sin identificación', según denunció entonces la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.La organización indicó que los sujetos se llevaron a Fernández de su consultorio sin 'orden judicial'.Entre los excarcelados también se encuentra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien había pasado más de cuatro años detenidos, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y 'traición a la patria'.Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y sujetos sin identificar, según la organización.