Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el <b>Ministerio de Energía y Minas (Minem)</b>.<i>'Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento'</i>, explicó en redes sociales en <b>Minem</b>.<b>Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024</b>, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.Con base en experiencias previas, <b>el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días</b>.Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.<b>El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país</b>, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estar puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.<b>El problema esencial que diferencia esta ocasión de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense.</b>Energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente energética de rápido encendido puede ser un reto, como explicó hace una semana el director general de Electricidad del Minem, <b>Lázaro Guerra</b>, tras un apagón masivo que afectó a unos seis millones de cubanos.Cuba preveía ya para esta jornada, antes de la desconexión del SEN, que se registraran prolongados apagones durante todo el día y que, en el momento de mayor demanda, un <b>62 %</b> del país quedara de forma simultánea sin corriente.Nueve de las<b> 16 unidades de generación termoeléctrica del país </b>no estaban hoy operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del <b>40 %</b> del mix energético).Estas <b>afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos</b> (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.De otro<b> 40 % </b>del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y <i>fueloil</i>), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de <b>Estados Unidos</b>.El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de <i>'asfixia energética'</i>.Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre <b>8,000 y 10,000 millones de dólares</b> para sanear el sistema eléctrico.Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un<b> 15 % </b>desde 2020, según cifras oficiales.Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las registradas hace pocos días en <b>La Habana</b> y Morón (centro).