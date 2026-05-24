Panamá celebra a Rubén Blades en el cierre de Centroamérica Cuenta

Una gran ovación marcó la entrega, por parte del cantautor panameño Rubén Blades, de una parte de su patrimonio artístico a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

La entrega - ocurrida el pasado sábado 23 de mayo - consistió en dos maracas salseras estampadas con la bandera de Panamá y autografiadas por el artista, además de un manuscrito de una de sus canciones más icónicas, ‘Patria’. Todo ello ocurrió en un acto que simbolizó, además, la clausura del festival Centroamérica Cuenta, que volverá a celebrarse en Panamá en 2028.

En la ceremonia fungieron como testigos de honor el presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera; el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios Fernández; el escritor nicaragüense y presidente de Centroamérica Cuenta, Sergio Ramírez; la escritora nicaragüense y vicepresidenta del festival, Gioconda Belli; la directora del festival, Claudia Neira Bermúdez; y el ministro de Cultura de Guatemala, Luis Méndez.

Luis García Montero aseguró ante el público presente en el Auditorio Áurea ‘Baby’ Torrijos, de la Ciudad de las Artes, que la trayectoria musical de Rubén Blades y el mensaje plasmado en canciones como Pedro Navaja, Patria y Amor y control forman parte del patrimonio histórico y emocional de América Latina.

“Hay artistas y escritores que no solo crean obras, sino también espacios de conciencia compartida. Quizá esa sea una de las razones profundas por las que hoy nos encontramos aquí, en Panamá, en el marco de Centroamérica Cuenta, para recibir el legado que Rubén Blades deposita en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Nuestra Caja de las Letras, la antigua cámara acorazada del Banco Español del Río de la Plata —edificio que hoy alberga nuestra sede central en Madrid—, ya no custodia dinero ni joyas, sino cosas con un verdadero valor: voces y maneras de entender el mundo que una cultura decide preservar para conservar su historia en el futuro. Y entre todo el ruido, pocas voces han sabido narrar el latido urbano, moral y sentimental de América Latina como la voz de Rubén Blades”, expresó García Montero.

Para García Montero, lo más admirable de la trayectoria de Rubén Blades es que nunca separó el arte de la responsabilidad ética, un valor que continúa siendo decisivo en la actualidad.

“En canciones como Plástico denunció el vacío del consumismo y la pérdida de identidad cultural mucho antes de que esas discusiones ocuparan el centro de los debates contemporáneos. En Desapariciones convirtió el dolor de las dictaduras latinoamericanas en memoria colectiva y en una pregunta moral que sigue abierta. En El padre Antonio y el monaguillo Andrés llevó a la música popular el eco ético del arzobispo Óscar Romero y de quienes defendieron la dignidad humana frente a la violencia. En Amor y control recordó también la fragilidad de la enfermedad, la familia y el cuidado, elementos que forman parte de la experiencia social de nuestros pueblos. Y en canciones como Patria nos enseñó a sentir los vínculos de toda nuestra comunidad”, resumió el titular del Instituto Cervantes.

García Montero apostilló que una de las lecciones más profundas de la obra de Rubén Blades es concebir la cultura como un espacio de conversación común, incluso en medio de los desacuerdos. Todo ello en un contexto donde la música y la literatura funcionan como lugares en los que los individuos pueden reconocerse mutuamente.

“La lengua española no vive solo en los diccionarios, en las academias o en los libros. Vive también en las canciones, en la oralidad popular, en los barrios, en las historias compartidas y en la memoria emocional de quienes encuentran en la cultura una forma de comunidad. Querido Rubén, gracias por haber convertido la música en una forma de conversación moral con nuestro tiempo. Gracias por haber llevado a Panamá, al Caribe y a toda América Latina al corazón cultural del mundo hispánico contemporáneo”, resaltó el presidente del Instituto Cervantes.