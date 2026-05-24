Panamá celebra a Rubén Blades en el cierre de Centroamérica Cuenta

En distintos momentos del evento celebrado el sábado 23 de mayo, Rubén Blades recibió ovaciones del público, desde su aparición en el escenario hasta el momento en que firmó las maracas que dejó como parte de su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.Posteriormente, el artista dedicó unas palabras tras realizar la simbólica entrega, dejando un mensaje esencial: el éxito nunca es de una sola persona.'Siempre es el resultado de una serie de contribuciones que te llevan hasta este lugar. Hay gente mejor que yo y personas más merecedoras que quizá no tuvieron la oportunidad. Por eso, uno agradece a toda la gente que lo ayuda, que sabe más que uno y que, con su talento, hizo posible que hoy estemos aquí. Así que hay que recordar y hacer partícipe de este momento a toda esa gente que, durante tantas décadas, me ha ayudado', expresó, agradecido con el público panameño y latinoamericano que lo sigue desde sus inicios con Fania Records.