Deuda pública aumenta $1,888 millones en un mes

en apenas un solo mes, la deuda pública se incrementó en $1,888 millones para totalizar en $61,896 millones a abril 2026, algo atípico según expertos y que deja una pregunta al aire: cómo están las finanzas del Estado cuando no se cuenta con efectivo.El aumento del saldo de la deuda pública total al cierre de abril, fue de 3.1% respecto al saldo registrado a marzo de 2026, indica un reciente informe de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ¿Cuáles son los motivos de este incremento? el informe no lo precisa y tampoco se obtuvo respuesta del ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman.ImplicacionesEl asunto con la deuda pública es que hay de dos tipos, la buena deuda es la que se adquiere para construir servicios públicos como escuelas, y la mala, la que está adquiriendo Panamá, porque 'gastamos más de lo que podemos, entendiendo que tomamos deuda porque generamos déficit fiscal', explicó el analista de riesgo y economista Ernesto Bazán.Es decir los ingresos del país no alcanzan ni para cubrir los gastos operativos por lo que el país tiene ahorro corriente negativo.Y es que precisamente en los primeros tres meses del año el déficit fue de $1,669 millones, según datos del MEF. 'Hay que partir de un hecho, el país tiene que pagar, según el presupuesto de 2026, $8,000 millones de deuda en el año', recordó Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.'Panamá no tiene ese dinero y lo que está ganando en impuesto no es suficiente para ello, tiene que volver a pedir prestado para amortiguar parte de la deuda', añadió el decano.Para este cierre de abril se solicitaron $500 millones al Banco Nacional de Panamá, $109 millones en letras del Tesoro, otros $2,500 millones a la banca internacional, $14 millones a organismos multilaterales como al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - (CAF), y por la variación cambiaria se encareció en $179 millones, detalla el informe oficial.Mientras que también hu bo que pagar ese mes amortizaciones de notas del Tesoro y a organizaciones multilaterales y bilaterales por la suma de $1,416 millones (ver cuadro).'Estas cifras explican el aumento de la deuda, tienen que pedir prestado para pagar lo que ya deben. La deuda va a seguir subiendo y eso hay que decirlo, mientras que Panamá no tenga los suficientes ingresos fiscales para pagarlo sin recurrir a préstamos', dijo GordónEl catedrático recordó que no se tienen ingresos suficientes porque se pagan pocos impuestos, de 13 a 14 centavos por dólar, mientras que en Suramérica se pagan 33 centavos. Se observa que en el primer trimestre del año la deuda ha tenido un crecimiento promedio mensual de $253 millones, a excepción del mes de abril con los $1,888. 'No es común, es el periodo más alto en periodos parecidos del año pasado', comentó Raúl Moreira, economista y exdirector de Análisis Económico y Social del MEF.