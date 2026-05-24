Deuda pública aumenta $1,888 millones en un mes

en apenas un solo mes, la deuda pública se incrementó en $1,888 millones para totalizar en $61,896 millones a abril 2026, algo atípico según expertos y que deja una pregunta al aire: cómo están las finanzas del Estado cuando no se cuenta con efectivo.

El aumento del saldo de la deuda pública total al cierre de abril, fue de 3.1% respecto al saldo registrado a marzo de 2026, indica un reciente informe de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cuáles son los motivos de este incremento? el informe no lo precisa y tampoco se obtuvo respuesta del ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman.

Implicaciones

El asunto con la deuda pública es que hay de dos tipos, la buena deuda es la que se adquiere para construir servicios públicos como escuelas, y la mala, la que está adquiriendo Panamá, porque “gastamos más de lo que podemos, entendiendo que tomamos deuda porque generamos déficit fiscal”, explicó el analista de riesgo y economista Ernesto Bazán.

Es decir los ingresos del país no alcanzan ni para cubrir los gastos operativos por lo que el país tiene ahorro corriente negativo.

Y es que precisamente en los primeros tres meses del año el déficit fue de $1,669 millones, según datos del MEF.

“Hay que partir de un hecho, el país tiene que pagar, según el presupuesto de 2026, $8,000 millones de deuda en el año”, recordó Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

“Panamá no tiene ese dinero y lo que está ganando en impuesto no es suficiente para ello, tiene que volver a pedir prestado para amortiguar parte de la deuda”, añadió el decano.

Para este cierre de abril se solicitaron $500 millones al Banco Nacional de Panamá, $109 millones en letras del Tesoro, otros $2,500 millones a la banca internacional, $14 millones a organismos multilaterales como al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - (CAF), y por la variación cambiaria se encareció en $179 millones, detalla el informe oficial.

Mientras que también hu bo que pagar ese mes amortizaciones de notas del Tesoro y a organizaciones multilaterales y bilaterales por la suma de $1,416 millones (ver cuadro).

“Estas cifras explican el aumento de la deuda, tienen que pedir prestado para pagar lo que ya deben. La deuda va a seguir subiendo y eso hay que decirlo, mientras que Panamá no tenga los suficientes ingresos fiscales para pagarlo sin recurrir a préstamos”, dijo Gordón

El catedrático recordó que no se tienen ingresos suficientes porque se pagan pocos impuestos, de 13 a 14 centavos por dólar, mientras que en Suramérica se pagan 33 centavos.

Se observa que en el primer trimestre del año la deuda ha tenido un crecimiento promedio mensual de $253 millones, a excepción del mes de abril con los $1,888. “No es común, es el periodo más alto en periodos parecidos del año pasado”, comentó Raúl Moreira, economista y exdirector de Análisis Económico y Social del MEF.