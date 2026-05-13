Gobierno Central: $1,669 millones de déficit fiscal en tres meses

Los números siguen en rojo. A pesar de una mejora en el balance fiscal del gobierno central, de $501 millones durante el primer trimestre del año 2026, frente al déficit en marzo de 2025, la cuenta sigue siendo negativa y se debate si la mejora en los ingresos sería sostenible en el tiempo.Este es el resultado del nuevo informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el que se detalla que al primer trimestre de 2025 el déficit era de $2,170 millones, mientras que a marzo del año en curso es de $1,669 millones. Estas finanzas del gobierno central en negativo, que traen como consecuencia el incremento de la deuda para poder cubrir los gastos del Estado, reflejan que al primer trimestre del año pasado el déficit con relación al producto interno bruto (PIB) era de 2.40%, mientras que actualmente se contrajo a 1.76%.La reducción del déficit 'refleja una mejora en la posición financiera del Gobierno Central. Este resultado se explica por un crecimiento de 11.3% en los ingresos totales y una reducción de 6.5% en los gastos totales, consistente con una ejecución presupuestaria más ordenada y con los objetivos de consolidación fiscal', cita el informe con fecha del 4 de mayo.Estos números son una combinación de mayor recaudación corriente y operaciones de administración de activos, añade el MEF, toda vez que la recaudación tributaria registró un crecimiento de 4.6%.La recaudación estuvo influenciada por el comportamiento del impuesto sobre ganancias de capital, que aumentó 125%.