Gobierno Central: $1,669 millones de déficit fiscal en tres meses

Los números siguen en rojo. A pesar de una mejora en el balance fiscal del gobierno central, de $501 millones durante el primer trimestre del año 2026, frente al déficit en marzo de 2025, la cuenta sigue siendo negativa y se debate si la mejora en los ingresos sería sostenible en el tiempo. Este es el resultado del nuevo informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el que se detalla que al primer trimestre de 2025 el déficit era de $2,170 millones, mientras que a marzo del año en curso es de $1,669 millones. Estas finanzas del gobierno central en negativo, que traen como consecuencia el incremento de la deuda para poder cubrir los gastos del Estado, reflejan que al primer trimestre del año pasado el déficit con relación al producto interno bruto (PIB) era de 2.40%, mientras que actualmente se contrajo a 1.76%. La reducción del déficit “refleja una mejora en la posición financiera del Gobierno Central. Este resultado se explica por un crecimiento de 11.3% en los ingresos totales y una reducción de 6.5% en los gastos totales, consistente con una ejecución presupuestaria más ordenada y con los objetivos de consolidación fiscal”, cita el informe con fecha del 4 de mayo. Estos números son una combinación de mayor recaudación corriente y operaciones de administración de activos, añade el MEF, toda vez que la recaudación tributaria registró un crecimiento de 4.6%. La recaudación estuvo influenciada por el comportamiento del impuesto sobre ganancias de capital, que aumentó 125%.

¿Mejora sostenible en el tiempo?

Adicionalmente, los ingresos de capital incorporaron $197 millones asociados a la monetización de inmuebles estratégicos, pero que no se detallan cuáles fueron. En tanto, que el reporte refleja que los gastos de capital se han reducido lo que implica que el gobierno está invirtiendo menos. El economista y analista de riesgo, Ernesto Bazán, recordó que hubo una reducción de gastos de capital de $137 millones en el primer trimestre de 2026 respecto al periodo previo y un ingreso de capital de $197 millones, “sin esos elementos muy particulares el déficit hubiera tenido un incremento”. El ahorro corriente negativo, una tendencia de la actual administración, en parte también por la herencia del manejo de las finanzas públicas durante la administración pasada del expresidente Laurentino Cortizo, también mostró una mejora que el MEF califica como “relevante”. El argumento del ministerio es que su saldo negativo de $1,300.5 millones en marzo de 2025 pasó a $999 millones en marzo de 2026, equivalente a una reducción de la brecha de 23.3%. “Aunque el ahorro corriente continúa en terreno negativo, esta evolución evidencia una menor presión operativa sobre las finanzas del Gobierno Central y confirma la necesidad de continuar fortaleciendo los ingresos recurrentes y el control del gasto corriente”, señala el reporte firmado por el ministro del MEF, Felipe Chapman, y sus viceministros de Economía y Finanzas: Eida Sáiz y Fausto Fernández, respectivamente. En tanto, la mejora de $180 millones de diferencia entre los ingresos del primer trimestre de 2026 con un total de $3,787 millones, respecto a los $3,448.2 del periodo pasado en el sector público no financiero “pudiera deberse a los pagos anuales del impuesto sobre la renta y otros que se hacen por adelantado”, comentó, por su parte, el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira. El también docente destacó que en el primer trimestre aumentaron los gastos corrientes en $82 millones. “Esto confirma que una parte importante que contribuyó a la mejora del balance fiscal fue el incremento del ingreso de capital $197 millones, ingresos que no son recurrentes, y por lo tanto no le dan sostenibilidad a la mejora del balance fiscal”, acotó Moreira.

El financiamiento

Bazán señaló que “no se trata de una mejora orgánica de las finanzas y el porcentaje de déficit de 1.37% es un porcentaje que deja preocupación”. Otra cosa que salta a la vista, según el analista, es el financiamiento del déficit: En el primer trimestre del año pasado $779 millones fueron en deuda interna y en la externa $66 millones. Mientras que en el primer trimestre del año 2026 fue lo contrario, la deuda interna $117 millones y la deuda externa fue de $642 millones. “Nos estamos endeudando más con la deuda externa que son los bonos”, precisó. En otros detalles del reporte los ingresos se vieron favorecidos por el incremento de los impuestos directos en 3% y los indirectos en 7.1%. Mientras que los ingresos no tributarios se redujeron en 11%, el Canal de Panamá, por el contrario, presentó un mejor desempeño y en concepto de peajes aportó $144 millones o 4% más que el mismo periodo del año 2025.