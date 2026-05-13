‘Esto lleva meses’: vendedores del mercado San Felipe Neri reclaman tras pérdidas por falta de mantenimiento

Comerciantes del Mercado San Felipe Neri denunciaron pérdidas económicas, irregularidades de seguridad y un creciente descontento con la administración del recinto, tras meses de fallas en el sistema de refrigeración que han afectado la conservación de los productos.Uno de los afectados es Tomás Espinosa, comerciante del módulo 7-1, quien aseguró haber perdido más de $700 en carne debido al mal manejo del frío dentro del mercado. 'Esto no es de ahora, ya data de muchos meses', afirmó a La Estrella de Panamá.De acuerdo con su testimonio, los vendedores llevan al menos seis meses enfrentando problemas luego de que dos compresores de los cuatro que conforman el sistema de refrigeración se dañaran. En febrero, explicó, se presentó un reporte formal ante la Alcaldía de Panamá junto con el personal técnico del mercado, pero la solución no se concretó durante meses. Las pérdidas acumuladas entre los arrendatarios rondan los $3.000 en mercancía dañada.