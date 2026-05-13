‘Esto lleva meses’: vendedores del mercado San Felipe Neri reclaman tras pérdidas por falta de mantenimiento

De acuerdo con su testimonio, los vendedores llevan al menos seis meses enfrentando problemas luego de que dos compresores de los cuatro que conforman el sistema de refrigeración se dañaran. En febrero, explicó, se presentó un reporte formal ante la Alcaldía de Panamá junto con el personal técnico del mercado, pero la solución no se concretó durante meses. Las pérdidas acumuladas entre los arrendatarios rondan los $3.000 en mercancía dañada.

Uno de los afectados es Tomás Espinosa, comerciante del módulo 7-1, quien aseguró haber perdido más de $700 en carne debido al mal manejo del frío dentro del mercado. “Esto no es de ahora, ya data de muchos meses”, afirmó a La Estrella de Panamá.

Comerciantes del Mercado San Felipe Neri denunciaron pérdidas económicas, irregularidades de seguridad y un creciente descontento con la administración del recinto, tras meses de fallas en el sistema de refrigeración que han afectado la conservación de los productos.

Reclamos de seguridad

El comerciante indicó que solo recientemente, en coordinación con la Alcaldía, se logró contratar a un técnico para realizar las reparaciones que permita restablecer la cadena de refrigeración y evitar nuevas pérdidas.

Sin embargo, los arrendatarios sostienen que la problemática no se limita a la refrigeración. También denuncian irregularidades en materia de seguridad, como la presencia de un extintor vencido y un conato de incendio registrado recientemente, lo que incrementó la preocupación por las condiciones del mercado.

El malestar derivó en manifestaciones el pasado martes. Más de 180 arrendatarios protestaron y cerraron vías el 12 de mayo para exigir soluciones, tras la pérdida de productos cárnicos ocasionada por la falla del cuarto frío.

El exalcalde José Isabel Blandón recordó a este medio que el mercado San Felipe Neri nació de una inversión importante para convertirlo en uno de los mejores del país, siguiendo el ejemplo de grandes ciudades como Madrid. Sin embargo, considera que esa visión no se siguió en las dos administraciones que lo han sucedido después de su tiempo en el Municipio de Panamá.

”El diseño se hizo pensando en que cumpliera todas las medidas de sanidad y todas las comodidades tanto para los arrendatarios como para los clientes del mercado [...] pero hemos tenido el problema que es típico de Panamá, que es la falta de mantenimiento a las instalaciones”, explicó.

Blandón también señaló que el problema no se encuentra solamente en el cuarto frío, también hay otros puntos del mercado que necesitan mantenimiento, como la galera principal, la cual menciona se encuentra sin aire “desde hace meses”.

”Muchas veces el tema de dar mantenimiento a las instalaciones las administraciones no le prestan atención porque no es atractivo para las redes sociales pero es necesario porque sino se terminan dañando equipos de manera irreversible que seguirían funcioando sin problema”, dijo a este medio.