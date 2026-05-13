Sin presencia del contralor, defensa de Flores niega irrupción en la Fiscalía

El contralor de la República, Anel Flores, no se presentó este miércoles 13 de mayo a la conferencia que había convocado en el hotel El Panamá. El objetivo de la conferencia era hablar sobre la postura legal del contralor frente a la investigación penal que adelanta el Ministerio Público en su contra por irrumpir en la Procuraduría y retirar a los auditores que se encontraban respondiendo preguntas de fiscales relacionadas a un caso contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

En representación de Flores asistieron dos abogados particulares. “Como funcionario público que cumple con funciones dentro de un horario oficial, esta es una investigación que se sigue de manera personalísima y bajo esa premisa él está cumpliendo sus funciones. Ha delegado en su equipo legal la comunicación de la información respecto a su posición respecto a esta investigación penal”, justificó Juan Antonio Kuan, uno de los abogados del contralor.

Kuan aclaró que en este caso se está investigando a Flores de manera personal, por lo que su defensa es privada y en esa condición ellos presentan su posición.

“No puede haber ningún tipo de irrupción si usted llega, se anuncia, es guiado por el personal, atendido por el personal del Ministerio Público. Bajo esa perspectiva no podemos hablar de ningún tipo de irrupción”, manifestó Kuan. “Él pidió los permisos respectivos, esperó ser atendido y pasó cuando se le autorizó por parte de los funcionarios que lo estaban atendiendo, por lo tanto, no hubo ningún tipo de irrupción, no hubo ningún tipo de interrupción de diligencia”, aseguró.

De acuerdo a los abogados, Flores se presentó a la Procuraduría luego que las auditoras comunicaran que “sentían” que la línea de preguntas de los fiscales las trataba como si ellas fueran a ser investigadas. “Lo que sintieron frente a las preguntas es que ellas podían estar siendo objeto de una investigación. Usted puede opinar lo mismo, yo puedo opinar otra cosa distinta, pero fue como ellas se sintieron y fue lo que le transmitieron a sus jefes inmediatos y eso provocó entonces que el equipo de Contraloría se presentara ante el Ministerio Público”, acotó Kuan.

El abogado Carlos Herrera compartió por su parte que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y no hay personas imputadas hasta el momento. “Lo que está haciendo el Ministerio Público son actos propios de investigaciones para ver si se configura o no un delito”, explicó.

El Ministerio Público había ordenado el inicio de la investigación penal luego de las acciones del contralor el 9 de abril. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, solicitó el 30 de abril una audiencia de control posterior como parte de la investigación contra Flores. La magistrada María Eugenia López fue designada para actuar como jueza de garantías.