Trump y Xi Jinping llegan a una cumbre decisiva marcada por Irán, Taiwán y la guerra tecnológica

La esperada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín concentra la atención mundial por el delicado escenario geopolítico que atraviesan las dos mayores potencias del planeta. Aunque el encuentro genera expectativas sobre posibles acuerdos en materia comercial y diplomática, analistas internacionales advierten que la cumbre probablemente dejará avances limitados y más simbólicos que estructurales. El encuentro, previsto para este jueves 14 de mayo, se desarrollará en medio de una compleja combinación de factores: la guerra entre Estados Unidos e Irán, las tensiones alrededor de Taiwán, la competencia tecnológica por la inteligencia artificial y la necesidad mutua de evitar un deterioro mayor de la relación bilateral.

Una relación marcada por la desconfianza

La visita de Trump a China ocurre tras varios meses de fricciones entre Washington y Pekín. Inicialmente, la reunión estaba programada para marzo, pero el conflicto militar con Irán obligó a postergarla. Pese al tono protocolar y la pompa con la que el gobierno chino recibió al mandatario republicano, los especialistas coinciden en que ambos líderes llegan con objetivos moderados. Más que alcanzar grandes acuerdos, la prioridad parece ser evitar una escalada de tensiones económicas y políticas. Expertos en relaciones internacionales citados por el diario argentino La Nación consideran que uno de los principales resultados podría ser la extensión de la tregua comercial pactada en Busan en 2025, la cual permitió reducir aranceles y aliviar ciertas restricciones a las exportaciones estratégicas.

Irán y la energía mundial dominan la agenda

La guerra en Medio Oriente se ha convertido en un nuevo punto de choque entre las dos potencias. China mantiene estrechos vínculos económicos con Irán y es uno de los mayores compradores de petróleo iraní, mientras que Estados Unidos intensificó sanciones contra compañías acusadas de facilitar el comercio energético hacia el gigante asiático. El conflicto también impactó directamente sobre el mercado mundial del petróleo, especialmente tras las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el suministro global de crudo. En este contexto, Trump adelantó que sostendrá una extensa conversación con Xi sobre la situación iraní, aunque aclaró que Washington no depende de Pekín para resolver el conflicto. La disputa energética revela además una competencia más profunda: Estados Unidos busca consolidarse como potencia exportadora de combustibles fósiles, mientras China intenta expandir su liderazgo global en energías limpias y tecnología renovable.

Taiwán, el tema más delicado

Aunque Irán ocupa gran parte de la agenda inmediata, Taiwán sigue siendo el asunto más sensible de la relación bilateral. China considera a la isla parte de su territorio y rechaza el respaldo militar estadounidense a Taipéi. Desde hace décadas, Washington mantiene una política de apoyo defensivo a Taiwán mediante venta de armamento y cooperación estratégica. Precisamente, uno de los focos de tensión es un nuevo paquete militar que la Casa Blanca evalúa aprobar para la isla, valorado en unos 14 mil millones de dólares. Pekín ya reaccionó con fuertes críticas y ejercicios militares cerca del territorio taiwanés. Analistas internacionales advierten que Xi Jinping podría aprovechar la reunión para presionar a Trump y exigir mayor cautela respecto al apoyo norteamericano a Taiwán.

Inteligencia artificial y negocios en el centro de la disputa

Otro eje central de la cumbre será la competencia tecnológica, particularmente en inteligencia artificial y semiconductores avanzados. Trump viajó acompañado por varios de los empresarios más influyentes de Estados Unidos, incluyendo representantes de Tesla, Apple, Boeing y Nvidia. La presencia del CEO de Nvidia, Jensen Huang, despertó especial atención debido al enfrentamiento entre ambos países por el acceso a chips de alto rendimiento utilizados en inteligencia artificial. China busca flexibilizar las restricciones estadounidenses sobre la venta de semiconductores avanzados, mientras Washington intenta evitar que Pekín fortalezca su desarrollo tecnológico y militar.

Más diálogo que acuerdos concretos