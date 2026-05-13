Trump y Xi Jinping llegan a una cumbre decisiva marcada por Irán, Taiwán y la guerra tecnológica

Otro eje central de la cumbre será la competencia tecnológica, particularmente en inteligencia artificial y semiconductores avanzados.Trump viajó acompañado por varios de los empresarios más influyentes de Estados Unidos, incluyendo representantes de Tesla, Apple, Boeing y Nvidia.La presencia del CEO de Nvidia, Jensen Huang, despertó especial atención debido al enfrentamiento entre ambos países por el acceso a chips de alto rendimiento utilizados en inteligencia artificial.China busca flexibilizar las restricciones estadounidenses sobre la venta de semiconductores avanzados, mientras Washington intenta evitar que Pekín fortalezca su desarrollo tecnológico y militar.