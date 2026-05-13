Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad

El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, reaccionó a la decisión de Suiza de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal, confirmada este miércoles.

Hoyos comentó que la confirmación de Suiza da seguimiento a la que ya hizo la semana pasada Portugal.

“Esto ha sido una grata noticia porque se ha hecho un trabajo diplomático tanto con el presidente [José Raúl Mulino] como con el canciller [Javier Martínez-Acha], así como con Brasil, que todavía tiene pendiente continuar su proceso interno”, señaló Hoyos.

Añadió que “esto no solo es un reconocimiento a la importancia que tiene este Tratado de Neutralidad del Canal, sino también a la coyuntura actual y a lo relevante que es mantener segura la vía, siempre respetando el derecho en el mar y la libre navegación en las rutas críticas del comercio marítimo”.

Para el vicecanciller, la inclusión de Suiza al tratado es “una noticia que celebramos y agradecemos a Suiza y a Portugal por haber hecho esto”.

Adelantó que en las próximas semanas y meses habrá más noticias de otros países.

La inclusión de Suiza fue anunciada este miércoles desde Berna en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y desafíos para el comercio mundial.

Con esta adhesión, Suiza se suma a los países que reconocen y respaldan la neutralidad permanente del Canal de Panamá, garantizando un tránsito marítimo abierto y seguro para todas las naciones en cualquier circunstancia.

El protocolo forma parte del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, firmado en 1977 entre Panamá y Estados Unidos. Este acuerdo establece que la vía interoceánica debe mantenerse segura y accesible para el tránsito pacífico de embarcaciones tanto en tiempos de paz como de guerra, evitando que el Canal sea utilizado o afectado por conflictos armados internacionales.

A diferencia de la neutralidad aplicada a los Estados, la neutralidad del Canal se enfoca en asegurar el libre tránsito marítimo mundial. Los países adheridos al protocolo se comprometen a respetar esa condición y a velar porque los buques bajo su bandera cumplan con las disposiciones establecidas en el tratado.

El Consejo Federal destacó que el transporte marítimo tiene una importancia estratégica para el comercio exterior suizo y para sus servicios marítimos. En ese sentido, señaló que la adhesión representa un reconocimiento a la relevancia del Canal de Panamá para la economía global, así como para la paz y la seguridad en el hemisferio occidental.