Relación de la deuda con el producto interno bruto alcanza nivel récord de 65.5%

La deuda pública aumentó $300 millones respecto al mes de enero, totalizando en $60,059 millones al 28 de febrero.

Así lo refleja el reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El incremento del mes de febrero en comparación con enero se debe a la emisión de dos bonos globales por $2,980,00 millones, a los años 2034 y al 2038, precisa el reporte.

Sin embargo, el dato que más inquieta a los expertos es la evolución de la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB), que alcanzó el 65.53% en 2025.

Según el cuadro cronológico de la Dirección de Financiamiento Público que detalla esta relación a lo largo de los años, la comparación es similar a la de hace 20 años, en el 2006 cuando era de 60.99%.

Entre los años sucesivos al 2006 este porcentaje no superaba el 40 %, a excepción del periodo de la pandemia de la covid-19.

Por ejemplo, en los años 2020 y 2021, esta relación deuda PIB estaba en 65% y 60%, respectivamente.

En 2023 bajó a 56.4% para repuntar en 2024, en la actual administración gubernamental, a 62.30%

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, revisó el informe y resaltó que en los 20 años, desde el 2005 al 2025 la relación deuda PIB comenzó a bajar.

Sin embargo, partir de la pandemia esa relación comienza a crecer, lo que quiere decir que esa relación ha retrocedido a la realidad del país en el 2005.

“En ese entonces el país debió estar en peores condiciones, cada día hay un mayor endeudamiento público y nos trae un problema que el monto que hay que pagar todos los meses es alto”.

¿Qué significa esta relación deuda / PIB?

La relación deuda/PIB es un indicador de referencia que permite medir el nivel de endeudamiento de un país en comparación con su producción interna, es decir, con los ingresos que generan los panameños con su trabajo, explicó el catedrático Gordón.

“Eso significa que si Panamá tuviera que pagar la deuda inmediatamente, tendría que pagar 65 centavos de cada dólar para la deuda, es decir que solo le quedarían 35 centavos para el funcionamiento del país y esta relación nuestra está muy alta”, expresó Gordón.