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Economía

Relación de la deuda con el producto interno bruto alcanza nivel récord de 65.5%

La deuda pública no está resolviendo los principales problemas del país, como el acceso al agua potable; por el contrario, se destina al financiamiento de gastos corrientes.
La deuda pública no está resolviendo los principales problemas del país, como el acceso al agua potable; por el contrario, se destina al financiamiento de gastos corrientes.
Por
Mary Triny Zea
  • 20/03/2026 00:00
El saldo de la deuda pública llegó a $60,059 millones al 28 de febrero de 2026, según el MEF. Analistas advierten que este indicador, en niveles no vistos en dos décadas, pone en riesgo la calificación crediticia de Panamá

La deuda pública aumentó $300 millones respecto al mes de enero, totalizando en $60,059 millones al 28 de febrero.

Así lo refleja el reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El incremento del mes de febrero en comparación con enero se debe a la emisión de dos bonos globales por $2,980,00 millones, a los años 2034 y al 2038, precisa el reporte.

Sin embargo, el dato que más inquieta a los expertos es la evolución de la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB), que alcanzó el 65.53% en 2025.

Según el cuadro cronológico de la Dirección de Financiamiento Público que detalla esta relación a lo largo de los años, la comparación es similar a la de hace 20 años, en el 2006 cuando era de 60.99%.

Entre los años sucesivos al 2006 este porcentaje no superaba el 40 %, a excepción del periodo de la pandemia de la covid-19.

Por ejemplo, en los años 2020 y 2021, esta relación deuda PIB estaba en 65% y 60%, respectivamente.

En 2023 bajó a 56.4% para repuntar en 2024, en la actual administración gubernamental, a 62.30%

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, revisó el informe y resaltó que en los 20 años, desde el 2005 al 2025 la relación deuda PIB comenzó a bajar.

Sin embargo, partir de la pandemia esa relación comienza a crecer, lo que quiere decir que esa relación ha retrocedido a la realidad del país en el 2005.

“En ese entonces el país debió estar en peores condiciones, cada día hay un mayor endeudamiento público y nos trae un problema que el monto que hay que pagar todos los meses es alto”.

¿Qué significa esta relación deuda / PIB?

La relación deuda/PIB es un indicador de referencia que permite medir el nivel de endeudamiento de un país en comparación con su producción interna, es decir, con los ingresos que generan los panameños con su trabajo, explicó el catedrático Gordón.

“Eso significa que si Panamá tuviera que pagar la deuda inmediatamente, tendría que pagar 65 centavos de cada dólar para la deuda, es decir que solo le quedarían 35 centavos para el funcionamiento del país y esta relación nuestra está muy alta”, expresó Gordón.

El ‘drenaje’ del gobierno

Durante el mes pasado se efectuaron pagos a la deuda externa por el orden de $3.627,48 millones entre el pago de bonos globales, organismos multilaterales, bilaterales y la banca comercial, detalla el documento publicado en el portal del MEF.

Este monto de lo pagado es mayor que el aporte del Canal de Panamá al Tesoro Nacional el año pasado cuando el fruto de excedentes económicos y pagos por tonelada fue de $2,965 millones.

Para el catedrático, la comparación “nos enseña que los dólares que captura el país los drena la deuda externa”.

A su juicio lo peor es que “solo se va en intereses anuales y todavía quedamos debiendo. Esa es una de las camisas de fuerzas del gobierno”.

Un punto de vista distinto lo tiene el también economista y experto en análisis de riesgo, Ernesto Bazán.

En su opinión, la deuda en sí no es el problema, sino que el país se endeuda para pagar sus gastos operativos como la planilla.

“El verdadero problema es que se eleve el nivel de deuda sin que ello mejore el bienestar de la población. Es decir, no se trata de deuda para construir infraestructura como colegios, hospitales, carreteras, sino deuda para cubrir gastos corrientes”, recalcó Bazán.

Irresponsabilidad fiscal

Uno de los principales indicadores que analizan las calificadoras internacionales de riesgo al evaluar las finanzas públicas, es el ratio o relación de la deuda pública respecto al PIB, explicó el economista.

El hecho de haber alcanzado niveles récord de 65.5% a diciembre 2025, incluso superior al 64.4% de diciembre 2020 el año de la pandemia refleja, a su juicio, “la poca responsabilidad en el manejo fiscal y que ha llevado a que el país cubra su déficit fiscal con deuda”.

Una consecuencia de esta situación es que se pagarán más intereses, porque aumenta la percepción del riesgo soberano de Panamá ya que aumenta la base de cálculo, o saldo deudor, para el pago de intereses.

Estos intereses implican menores beneficios sociales para la población y actualmente este renglón representa 1,5 veces los dividendos del Canal de Panamá, enfatizó Bazán.

Incendiar el dinero

El experto en riesgo vaticinó que muy probablemente las calificadoras de riesgo reducirán la calificación de Panamá cuando se percaten que no hay un verdadero plan de contención de gastos.

“Solo se pospusieron los gastos del último trimestre 2025 al año 2026”, acotó; y una calificación más baja implica mayor riesgo soberano: es decir, mayores intereses para el país.

“Pagar intereses es como incendiar el dinero porque no hay beneficio social con ello. Al menos, en el caso panameño”, concluyó el analista de riesgos.

Rolando Gordón,
Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá
Si tengo que pagar la deuda hoy, de toda la producción tendría que pagar 65 centavos por cada dólar, es alto y con eso no podría funcionar el país”
Ernesto Bazán,
analista de riesgo
No se trata de deuda para construir infraestructura como colegios, hospitales, carreteras, sino deuda para cubrir gastos corrientes de planillas y consultorías“
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