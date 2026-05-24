Semana de Cine Europeo regresa a Panamá con funciones gratuitas y películas de 10 países

La Semana de Cine Europeo regresará a Panamá con una nueva edición que reunirá películas de 10 países europeos en una programación gratuita que se desarrollará entre el 28 de mayo y el 4 de junio en Ciudad de Panamá, además de funciones especiales en Colón durante junio.

La iniciativa es organizada por la Delegación de la Unión Europea en Panamá junto a las embajadas de los Estados miembros y busca acercar al público panameño a distintas propuestas cinematográficas europeas a través de dramas, películas históricas, animación y cine social contemporáneo.

Este año las proyecciones se realizarán en tres espacios culturales distintos. El festival iniciará del 29 al 31 de mayo en Cinépolis Soho Mall y posteriormente continuará del 1 al 4 de junio en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá.

Además, por primera vez esta edición tendrá una extensión en el Centro de Arte y Cultura de Colón, donde habrá funciones y actividades los días 3, 11 y 15 de junio.

Entre las películas más destacadas figura Sorda (España, 2025), una producción que aborda la maternidad y la discapacidad auditiva a través de la historia de Ángela, una mujer sorda que enfrenta temores y desafíos tras el nacimiento de su bebé.

También sobresale Peacock (Alemania y Austria, 2024), una comedia dramática centrada en un hombre que trabaja interpretando diferentes roles para otras personas mientras enfrenta dificultades para descubrir su propia identidad.

La programación incluye además Snu (Portugal, 2019), inspirada en la historia real entre la editora danesa Snu Abecassis y el ex primer ministro portugués Francisco Sá Carneiro durante la transición democrática portuguesa.

En el Cine Universitario se proyectarán producciones como Christy (Irlanda, 2025), sobre un adolescente que intenta reconstruir su vida familiar; Voces de Libertad (República Checa y Eslovaquia, 2024), ambientada en la Radio Checoslovaca durante la tensión política de la Guerra Fría; y Las cuatro almas del coyote (Hungría, 2023), una película animada inspirada en mitologías indígenas y enfocada en la protección del medioambiente.

La muestra también incluirá títulos como Respirando bajo el agua (Bélgica y Luxemburgo, 2024), centrada en violencia doméstica y resiliencia femenina, y La Historia de Souleymane (Francia, 2024), que aborda el drama migratorio y las solicitudes de asilo en Europa.

En Colón, el público podrá disfrutar de actividades vinculadas al programa Euro CineLab, así como de películas como ¡Gloria! (Italia, 2024) y Arcadia (Grecia, 2024).

Uno de los principales componentes del festival será nuevamente el Euro CineLab, un laboratorio audiovisual que busca impulsar el talento emergente panameño.

Por tercer año consecutivo, jóvenes cineastas locales participarán en talleres y presentarán cortometrajes desarrollados dentro del programa. Las producciones serán estrenadas durante la inauguración oficial del festival el próximo 28 de mayo en Cinépolis Soho Mall.

El laboratorio volverá a ser dirigido por el cineasta belga-ecuatoriano Xavier Solano, quien trabajará con participantes en la creación de cortometrajes de entre tres y cinco minutos.

Todas las funciones tendrán entrada gratuita hasta completar aforo, según informó la Delegación de la Unión Europea en Panamá.