María Fernanda De Mendoza: ‘El sueño de bañarnos en la bahía sigue vivo’

Ahorita el cronograma plantea la fecha de finalización para marzo 2027. Es una fecha ambiciosa que esperamos poder cumplir porque sabemos lo importante que es poder habilitar los tramos de las vías que tenemos cerrados.Tenemos dos tuneladoras trabajando 24/7, Cheli y Margarita. Estamos reduciendo el área de las mamparas para que el bloqueo vehicular sean la menor área de influencia.Hoy en día, a lo largo del río Matasnillo, desde el área de Los Libertadores donde inicia nuestro proyecto hasta el área de la Escuela Profesional Isabel Herrera Dobaldía, hay muchísimas descargas ilegales, aguas residuales que van directamente al río sin ser tratadas.¿En qué consiste el proyecto? En hincar una tubería de un diámetro de alrededor de 1.5 metros a lo largo de esta zona para conducir el agua residual y conectarlo con el sistema interceptor existente.Nosotros tenemos un sistema interceptor trabajando desde el 2013, que tiene un diámetro de 3 metros. Este sistema interceptor, que va a lo largo de la avenida Balboa y está hincado aproximadamente a 20 metros de profundidad, lleva las aguas residuales a través de 22 estaciones de bombeo a la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz.