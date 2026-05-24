María Fernanda De Mendoza: ‘El sueño de bañarnos en la bahía sigue vivo’

El Programa de Saneamiento de Panamá ha invertido 1,780 millones de dólares en los últimos 25 años. María Fernanda De Mendoza, coordinadora general del programa nos cuenta sobre el avance de los proyectos actuales y si algún día la ciudadanía podrá bañarse en la Bahía de Panamá.

Yo y muchos panameños recordamos la Bahía de Panamá contaminada y sus malos olores. Cuando se crea el Programa de Saneamiento, limpiar la bahía al punto que cualquiera pudiera incluso bañarse en ella era el objetivo. Han pasado décadas y no estamos en ese punto. ¿Cuáles son los principales objetivos del programa y qué avances se han logrado?

Tienen toda la razón, porque yo pensaría lo mismo, Saneamiento de la Bahía ahora es Saneamiento de Panamá. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de todos nosotros los ciudadanos recuperando nuestros cuerpos de agua contaminados. Pero para eso no solo tenemos que construir infraestructura, también tenemos que cuidarla. Y todavía nos falta mucha infraestructura por construir. Ya tenemos 8 proyectos en La Chorrera y 14 proyectos terminados en Panamá y San Miguelito. El sueño de bañarnos en la bahía sigue, se mantiene y es de todos. Y no sólo bañarnos en la bahía, es bañarnos en nuestros ríos, en nuestras quebradas, en todos nuestros cuerpos de agua. Panamá es un país rico, biodiverso y qué rico con todo este calor sería poder salir del trabajo e irse a bañar a la playa. Es un sueño que compartimos todos, pero para eso necesitamos terminar de construir la infraestructura de acuerdo a nuestros planes maestros, operarla y mantenerla, y como ciudadanos cuidarla.

¿Cuáles son esos programas que lleva adelante el Programa de Saneamiento?

Somos un programa de inversión, el cual llevamos de la mano muchos proyectos de acuerdo a nuestros planes maestros.Tenemos un plan maestro para Panamá y San Miguelito y un plan maestro para Arraiján y La Chorrera. En el plan maestro de Panamá y San Miguelito se han culminado exitosamente 14 proyectos. La etapa 1 tiene alrededor de un 90% de avance y en la etapa 2 que estamos trabajando, tenemos en ejecución el proyecto del colector principal del río Matasnillo. Este proyecto ya tiene un avance de más del 50%.De los 8 kilómetros de colector tenemos 5 kilómetros ya construidos, tenemos 27 pozos activos y ya empezamos a cerrar pozos, que era un tema también muy importante. También en Panamá y en San Miguelito tenemos el proyecto de la rehabilitación del colector Lajas, que se está reactivando, y nuestro contrato de operación y mantenimiento. Nosotros, a pesar de que somos un programa de inversión, también a través de un convenio que firmó el Minsa con el Idaan, le damos la operación y mantenimiento a toda la infraestructura que nosotros hemos construido y alguna que el Idaan nos ha asignado. En la parte de Arraiján Este, tenemos la PTAR de Arraiján Este con un avance importante, alrededor del 53%. Tenemos las redes Burunga Este, que también contemplan el colector de Burunga Este y las redes de Perico y Cáceres.Tenemos también las redes en construcción de Martín Sánchez 1, Martín Sánchez 2, que está recientemente adjudicado, Martín Sánchez 3, Martín Sánchez 4, Río Rodeo, Río Prudente y las redes de Puerto Caimito.También tenemos un contrato de operación y mantenimiento que recientemente acaba de vencer y estamos por licitar, en el cual nosotros atendemos más de 250 tanques sépticos diariamente. A través de estos contratos también atendemos todos los casos del 311. Tenemos casi todas las barriadas. Cuando hay un desbordamiento, una ruptura de tuberías, se pone un reporte en la plataforma del 311 y si es relacionado con aguas residuales, el Idaan nos lo asigna y nosotros lo atendemos a la brevedad posible.

Los trabajos en la colectora de Matasnillo han afectado el tráfico en la ciudad, ¿hay fecha para la culminación de los mismos?

Ahorita el cronograma plantea la fecha de finalización para marzo 2027. Es una fecha ambiciosa que esperamos poder cumplir porque sabemos lo importante que es poder habilitar los tramos de las vías que tenemos cerrados.Tenemos dos tuneladoras trabajando 24/7, Cheli y Margarita. Estamos reduciendo el área de las mamparas para que el bloqueo vehicular sean la menor área de influencia. Hoy en día, a lo largo del río Matasnillo, desde el área de Los Libertadores donde inicia nuestro proyecto hasta el área de la Escuela Profesional Isabel Herrera Dobaldía, hay muchísimas descargas ilegales, aguas residuales que van directamente al río sin ser tratadas. ¿En qué consiste el proyecto? En hincar una tubería de un diámetro de alrededor de 1.5 metros a lo largo de esta zona para conducir el agua residual y conectarlo con el sistema interceptor existente.Nosotros tenemos un sistema interceptor trabajando desde el 2013, que tiene un diámetro de 3 metros. Este sistema interceptor, que va a lo largo de la avenida Balboa y está hincado aproximadamente a 20 metros de profundidad, lleva las aguas residuales a través de 22 estaciones de bombeo a la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz.

¿Cuál es el estado actual del proyecto de la PTAR de Caimito en Panamá Oeste?

El contrato se adjudicó, mas no fue refrendado. Se terminó y la licitación va a salir este año. Estamos haciendo un nuevo proceso para una licitación pública.

En las últimas semanas ha comparecido dos veces ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar traslados de partidas. ¿En qué consistían estos traslados?

En estas últimas cuatro semanas hemos ido a la Comisión de Presupuesto dos veces y eso entiendo que puede haber llamado un poco la atención. El último traslado, fue un traslado interno en el que realmente nosotros trasladamos fondos de la institución para asignárselos a los proyectos que tenían mayor avance y tenían cuentas por pagar, como es el caso de Matasnillo. Entonces los proyectos que tienen menor ejecución, que se podía proyectar que iban a tener algún holgura en base al presupuesto asignado, se hizo un traslado interno para asignárselo a cuentas de proyectos que están avanzando a muy buen ritmo. Adicionalmente para perfeccionar una adenda que nos hacía falta un saldo, una adenda del contrato de operación y mantenimiento de Arraiján y La Chorrera que venció el 30 de abril y el traslado de hace tres semanas. Nosotros venimos arrastrando una situación muy compleja porque nuestros proyectos de inversión tienen presupuesto y están financiados en su mayoría, en su totalidad por la banca multilateral, no obstante, los contratos de operación y mantenimiento tienen una partida que es de aporte local y el año pasado no nos asignaron presupuesto, nos asignaron cero presupuesto. Es por eso que hemos tenido que ir solicitando tantos traslados, porque para cumplir los compromisos contractuales nosotros necesitamos alrededor de $80 millones para cumplir con los contratos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera.

¿Cuál es el presupuesto que recibe el Programa de Saneamiento?

Si no me equivoco para este año fue alrededor de $70 millones. Quizás también nos tenemos que replantear la forma como se asignan estos fondos, porque al final ese presupuesto o lo conseguimos de una manera o lo vamos a tener que luego ver cómo lo conseguimos para la salud de las personas, porque al no tener un sistema para recolectar, conducir y tratar las aguas residuales, lo que vamos a generar son enfermedades de origen hídrico, como gastroenteritis, como hepatitis A. Esto es un precio que se va a pagar o en infraestructura que debemos operar y mantener, o después en la salud de todos nosotros los panameños.

En proyectos residenciales, las promotoras construyen Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, pero después de un tiempo se desvinculan. ¿Quién es entonces responsable?

El procedimiento es que la promotora la tiene que entregar operativa, luego el Idaan tiene que analizar si tiene la capacidad para recibirla. Luego, si es de agua residual es posible que en caso de que nosotros tengamos el presupuesto nos la asignen para seguirla operando y manteniéndola. Es súper importante que las plantas estén operativas, porque a veces vamos a inspeccionar plantas que se han dejado abandonadas por dos años y requieren una inversión altísima solo para rehabilitarla.

¿Algún mensaje a la ciudadanía?

Que nos ayuden a cuidar nuestro sistema, que es un sistema de todos. El gobierno nacional y todos nosotros hemos invertido $1,780 millones en los últimos 25 años. Necesitamos también el apoyo de la ciudadanía. Que por el excusado solo van las tres P: pipí, popó y papel. Por el fregadero, nada de aceite de cocina utilizado, nada de restos de comida. Todo esto nos crea muchas obstrucciones. A los PH, que sigan operando y manteniendo sus plantas hasta que alguien se las reciba. Eso es un compromiso de todos.