Siete multinacionales invierten $16.1 millones en zonas francas panameñas

En un entorno global marcado por la incertidumbre arancelaria y conflictos geopolíticos, Panamá ha logrado consolidar su régimen de zonas francas como un refugio seguro y altamente competitivo para la inversión extranjera.

La reciente aprobación de siete nuevas empresas y la expansión de operaciones de Multimodal Marine Inc. inyectarán $16.1 millones a la economía nacional, generando más de 400 empleos directos y reforzando sectores críticos como la manufactura, la logística y los servicios.

Durante la última reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), presidida por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, se validó la instalación de estas compañías en polos estratégicos como Corozal Free Zone (antes Marpesca), Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook y Zona Franca Las Cabras.

La diversificación es la nota característica de esta nueva oleada de inversiones. Las actividades autorizadas abarcan desde el ensamblaje y procesamiento de productos terminados y semielaborados hasta servicios logísticos avanzados y el alquiler de bienes raíces industriales.

Ábrego destacó que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) actúa como un facilitador clave para que el capital internacional encuentre en la mano de obra local la pieza que falta para su expansión regional.

La procedencia del capital evidencia la confianza en la Ley 32 de 5 de abril de 2011, el marco legal que otorga incentivos fiscales, migratorios y laborales simplificados. Inversionistas de Países Bajos, Estados Unidos, Venezuela, España y Chile, junto a capital local, han decidido aprovechar las ventajas competitivas de Panamá para instalar sus centros de operaciones.

Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del MICI, subrayó que el interés ha escalado a niveles sin precedentes: “El volumen de interés ha crecido de forma exponencial: mientras que en años anteriores se procesaban dos o tres solicitudes de licencia al mes, hoy el ministerio maneja un flujo de entre ocho y 10 solicitudes mensuales”, destacó Jaén.

La competitividad del régimen panameño no solo se basa en beneficios fiscales, sino en la seguridad de la cadena de suministro. Panapark Free Zone se convirtió recientemente en la primera zona franca del país en obtener los estándares internacionales de seguridad BASC (Business Alliance for Secure Commerce).

Para Jaén, este avance es determinante: ”Esto marca un hito que eleva la competitividad del país, ya que es fundamental para consolidar la confianza del capital extranjero”, afirmó el pasado 27 de febrero.

El balance del año 2025 dejó una huella profunda: 35 licencias nuevas (29 empresas y 4 zonas francas) que representaron una inyección de más de $203 millones y la proyección de 1,400 empleos directos.

Para el cierre de 2026, el MICI proyecta un crecimiento adicional de hasta el 15 %, con especial enfoque en las áreas de Panamá Este y Colón. Esta expansión forma parte de una estrategia coordinada con ProPanamá, diseñada para captar empresas que buscan mitigar los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos y las tensiones en el Medio Oriente, posicionando al Istmo como el hub de manufactura y servicios más resiliente de la región.