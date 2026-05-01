‘La casa de los espíritus’ llega a Prime Video y desata furor: Alfonso Herrera sorprende con un Esteban inolvidable

La espera terminó... y lo que llegó promete arrasar. La casa de los espíritus, la icónica novela de Isabel Allende, ya está disponible en Prime Video desde este 29 de abril, y su estreno no solo ha captado la atención de los fans del libro, sino que está dando de qué hablar por una razón en particular: la impactante actuación de Alfonso Poncho Herrera.

Sí, así como lo lees. El actor mexicano se roba la pantalla con su interpretación de Esteban Trueba, un personaje complejo, intenso y lleno de matices que marca el ritmo de esta historia cargada de emociones.

Una historia que mezcla magia, amor y poder

La serie sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, en un relato que combina realismo mágico con conflictos políticos, pasiones desbordadas y secretos familiares.

Es una historia donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano, y donde cada personaje deja una huella profunda.

Basada en la obra más emblemática de Allende, esta adaptación logra capturar la esencia del libro, ese universo donde los espíritus, los recuerdos y las emociones se entrelazan en una narrativa poderosa.

Poncho Herrera: el alma intensa de la serie

Pero si hay algo que está elevando esta producción, es la actuación de Poncho Herrera. Su Esteban Trueba no es solo un personaje: es una presencia dominante, cargada de fuerza, contradicción y evolución constante.

Desde sus momentos más duros hasta sus facetas más humanas, Herrera logra construir un personaje que incomoda, fascina y atrapa.

Su transformación a lo largo de la historia es uno de los grandes ganchos de la serie, y ya muchos lo señalan como uno de los mejores papeles de su carrera.

Un elenco potente y una producción que promete

La serie también destaca por su elenco de primer nivel, incluyendo a Francesca Turco, Nicole Wallace y Dolores Fonzi, quienes dan vida a Clara en distintas etapas, aportando sensibilidad y profundidad a uno de los personajes más queridos de la historia.