  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

‘La casa de los espíritus’ llega a Prime Video y desata furor: Alfonso Herrera sorprende con un Esteban inolvidable

Basada en la obra más emblemática de Allende, esta adaptación logra capturar la esencia del libro.
Basada en la obra más emblemática de Allende, esta adaptación logra capturar la esencia del libro. Redes sociales
Por
Laura Chang
  • 01/05/2026 12:30
La serie sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, en un relato que combina realismo mágico con conflictos políticos, pasiones desbordadas y secretos familiares.

La espera terminó... y lo que llegó promete arrasar. La casa de los espíritus, la icónica novela de Isabel Allende, ya está disponible en Prime Video desde este 29 de abril, y su estreno no solo ha captado la atención de los fans del libro, sino que está dando de qué hablar por una razón en particular: la impactante actuación de Alfonso Poncho Herrera.

Sí, así como lo lees. El actor mexicano se roba la pantalla con su interpretación de Esteban Trueba, un personaje complejo, intenso y lleno de matices que marca el ritmo de esta historia cargada de emociones.

Una historia que mezcla magia, amor y poder

La serie sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, en un relato que combina realismo mágico con conflictos políticos, pasiones desbordadas y secretos familiares.

Es una historia donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano, y donde cada personaje deja una huella profunda.

Basada en la obra más emblemática de Allende, esta adaptación logra capturar la esencia del libro, ese universo donde los espíritus, los recuerdos y las emociones se entrelazan en una narrativa poderosa.

Poncho Herrera: el alma intensa de la serie

Pero si hay algo que está elevando esta producción, es la actuación de Poncho Herrera. Su Esteban Trueba no es solo un personaje: es una presencia dominante, cargada de fuerza, contradicción y evolución constante.

Desde sus momentos más duros hasta sus facetas más humanas, Herrera logra construir un personaje que incomoda, fascina y atrapa.

Su transformación a lo largo de la historia es uno de los grandes ganchos de la serie, y ya muchos lo señalan como uno de los mejores papeles de su carrera.

Un elenco potente y una producción que promete

La serie también destaca por su elenco de primer nivel, incluyendo a Francesca Turco, Nicole Wallace y Dolores Fonzi, quienes dan vida a Clara en distintas etapas, aportando sensibilidad y profundidad a uno de los personajes más queridos de la historia.

VIDEOS
Lo Nuevo