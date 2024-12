El legado de Gabo cobra vida con la serie ‘Cien años de soledad’

La obra insignia del realismo mágico latinoamericano Cien años de soledad pasa del papel a las pantallas. Este 11 de diciembre se estrena en Netflix la historia que lleva a Macondo para relatar las siete generaciones de la familia Buendía. Empezando por la vida de José Arcadio Buendía, quien se convierte en el fundador del mítico pueblo ficticio de Macondo, sigue con la vida de la familia y cómo cambian los personajes a su alrededor.

A pesar de que Gabriel García Márquez siempre estuvo negado a convertir su obra en una película, Netflix logró convertirla en serie. ¿Por qué Gabo no quería? “Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de soledad porque creía imposible realizarla con las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia”, aseguraron sus hijos en 2019 cuando se dio a conocer la noticia de la realización del proyecto.

Gabriel García Márquez, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha explicaron que, ahora, “en la actual época dorada de las series —con el nivel de talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros—, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix. Estamos muy entusiasmados de apoyar a Netflix y a los creadores en este proyecto, y ansiosos por ver el producto final”.

La serie contará con 16 episodios que se estrenarán en dos fechas: el 11 de diciembre los primeros ocho, y el resto, aún no se ha anunciado la fecha. Los episodios son dirigidos de forma alternada por la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López.

La mayor parte del elenco está conformado por actores colombianos, entre ellos se encuentran Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía, Jerónimo Barón es Aureliano Buendía niño, Marco González es José Arcadio Buendía, Leonardo Soto es José Arcadio hijo, Susana Morales es Úrsula Iguarán (joven), Marleyda Soto Úrsula Iguarán (adulta).

También hay actores de otros países, como el español Moreno Borja, que interpreta al entrañable personaje de Melquiades, o el peruano Salvador del Solar, quien encarna al teniente Moncada, amigo y al mismo tiempo enemigo del coronel Aureliano Buendía.

En la opinión del hijo de Gabo, Rodrigo García Barcha, pasar de leer Cien años de soledad a verla en la pantalla “es una experiencia personal para cada quien. Hay que tratar de apreciarla por lo que es, no comparando el libro constantemente; para mí son proyectos hermanitos que se complementan”, dijo a EFE.

“Tengo una historia evidentemente muy antigua y muy íntima con el libro, entonces yo no lo estoy viendo y tratando de comparar; yo olvido el libro y trato de apreciar la serie como la serie. Por supuesto hay todos los lazos del mundo, pero no, para disfrutarla me liberé de decir esto sí, esto no; esto se parece, esto no se parece”, afirmó.