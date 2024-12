’Cien años de soledad’ estrena en 190 países

El realismo mágico del fallecido autor colombiano, Gabriel García Márquez, llegó a la gran pantalla y específicamente a la plataforma de ‘streaming’, Netflix. El proyecto cinematográfico es una esperada adaptación del libro Cien años de soledad y su primera parte, la cual consta de ocho episodios, ya se encuentra disponible desde el día de hoy en 190 países.

El primer episodio inicia con el casamiento de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, cubre la fundación de la fantasiosa Macondo y culmina con el nacimiento del segundo hijo de la pareja, Aureliano, quien más adelante será el legendario coronel Aureliano Buendía.

La seria está compuesta por dos temporadas de ocho capítulos cada una y fue dirigida por la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López.

“Es una experiencia diferente y hay que tratar de apreciarla por lo que es, no comparando el libro constantemente; para mí son proyectos hermanitos que se complementan”, dijo Rodrigo García Barcha, que junto con su hermano Gonzalo es uno de los productores ejecutivos de esta adaptación para Netflix. En su opinión, pasar de leer Cien años de soledad a verla en la pantalla “es una experiencia personal para cada quien”.

“Yo tengo una historia evidentemente muy antigua y muy íntima con el libro, entonces yo no lo estoy viendo y tratando de comparar; yo olvido el libro y trato de apreciar la serie como la serie. Por supuesto hay todos los lazos del mundo, pero no, para disfrutarla me liberé de decir esto sí, esto no; esto se parece, esto no se parece”, afirmó.

“El reto más grande inicialmente fue el de la decisión (de llevarla a la pantalla) porque durante mucho tiempo siempre se supo que Gabo estaba bastante renuente, pero también su resistencia era que se hiciera una película de dos o tres horas donde no cabía la novela entera, que por las necesidades de los presupuestos se hiciera con actores de Hollywood, en inglés”, explicó su hijo.

Sin embargo, eso cambió y con Netflix “se hizo realidad la posibilidad de hacerlo en español, en Colombia, en las horas que fueran necesarias, con todos los recursos; fue cuando empezamos a considerarlo mi hermano, mi madre y yo, y creo que se ha hecho bajo las mejores condiciones, entonces estamos muy optimistas de que guste mucho”, agregó.