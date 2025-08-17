Jubilados en Panamá | Fechas del segundo pago y bono de agosto

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social" target="_blank">La Caja de Seguro Social (CSS) </a>recordó a los jubilados y pensionados panameños que este miércoles 20 de agosto comenzará a distribuirse el segundo pago del mes.Además, este miércoles los jubilados y pensionados de la CSS recibirán el segundo pago del bono trimestral, correspondiente a 50 dólares. Mientras que el tercer bono se pagará en diciembre y es de 40 dólares.Por otro lado, para este mes de septiembre los pagos serán el viernes 5 y el lunes 22. Mientras que en el mes de octubre serán este lunes 6 y martes 22.También la entidad recordó que los jubilados o pensionados que residen en el exterior debe realizar el trámite de certificación de fe de vida durante los seis primeros meses del año.