Jubilados en Panamá | Fechas del segundo pago y bono de agosto

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó a los jubilados y pensionados panameños que este miércoles 20 de agosto comenzará a distribuirse el segundo pago del mes.

Además, este miércoles los jubilados y pensionados de la CSS recibirán el segundo pago del bono trimestral, correspondiente a 50 dólares.

Mientras que el tercer bono se pagará en diciembre y es de 40 dólares.

Por otro lado, para este mes de septiembre los pagos serán el viernes 5 y el lunes 22. Mientras que en el mes de octubre serán este lunes 6 y martes 22.

También la entidad recordó que los jubilados o pensionados que residen en el exterior debe realizar el trámite de certificación de fe de vida durante los seis primeros meses del año.