Canciller Martínez Acha responde al presidente Bukele tras reacción sobre vídeo de pelea entre estudiantes de Panamá

Un video de una pelea entre estudiantes en el Centro Educativo Altos de San Francisco, en La Chorrera, de la provincia de Panamá Oeste, se viralizó este viernes, desatando muchos comentarios e incluso una controversia internacional. Las publicaciones que acompañaban el video aseguraban que la agresión iba dirigida hacia una docente, versión que fue desmentida por las autoridades educativas. La magnitud del video fue tal que provocó la reacción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien escribió en la red social X: “Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros. En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo. Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina”.

¿Qué le respondió el canciller Martínez Acha al presidente Bukele? Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, utilizó la misma plataforma para responder. “Para Panamá, la verdad es indispensable. Como canciller, aclaro los hechos y reitero nuestro compromiso con la educación y con el respeto entre naciones”, escribió el ministro junto a un comunicado oficial que buscaba aclarar la situación al presidente salvadoreño. El comunicado publicado por el Canciller aclaraba: “El incidente al que usted hace referencia no involucró en ningún momento a un docente. Tal como ha sido confirmado por nuestra ministra de Educación, S.E. Lucy Molinar, se trató de un acto aislado y bochornoso protagonizado por tres estudiantes”. Además, “consideramos fundamental que las opiniones públicas se basen en información verificada”.