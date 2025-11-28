Canciller Martínez Acha responde al presidente Bukele tras reacción sobre vídeo de pelea entre estudiantes de Panamá

Un video de una pelea entre estudiantes en el <b>Centro Educativo Altos de San Francisco, en La Chorrera</b>, de la provincia de Panamá Oeste, se viralizó este viernes, desatando muchos comentarios e incluso una controversia internacional. Las publicaciones que acompañaban el video aseguraban que<b> la agresión iba dirigida hacia una docente</b>, versión que fue desmentida por las autoridades educativas.La magnitud del video fue tal que provocó la reacción del <b>presidente de El Salvador, <a href="/tag/-/meta/nayib-bukele">Nayib Bukele</a>,</b> quien escribió en la red social X: <i>'Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros. En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo. Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina'.</i>