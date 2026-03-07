Por lejano que parezca del istmo el conflicto en Medio Oriente por la ofensiva entre Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán, en el Golfo Pérsico, tendría efectos en Panamá y el país debería prepararse. De las consecuencias económicas, geopolíticas de esta guerra así como los cambios en la política expansionista (doctrina Monroe) de EEUU, y el papel que juega Panamá nos explica el catedrático de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia Campos.

¿Cómo afecta la nueva doctrina Monroe de EEUU al mundo?

La doctrina Monroe como tal ha tenido sus corolarios. Algunos presidentes de los EEUU han hecho una interpretación de acuerdo al contexto en que se vive. En este caso no es una excepción, lo único es que su énfasis se ha venido emparejado de algunas particularidades propias de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, de querer imponer regímenes acólitos y expulsar de la zona a las potencias extracontinentales que le hacen contrapeso como China y Rusia.

¿Cómo nos impacta a nosotros?

Este señor nos ha amenazado con invadirnos, habla que los chinos administran el Canal, que si nosotros no nos sujetamos a sus designios él puede tomarse el Canal. Lo que él procura es controlar los ingresos del Canal de Panamá. Todos sabemos que la vía aporta al desarrollo de EEUU e inclusive al mundo, porque nosotros acortamos la ruta marítima.

¿Cual sería el mecanismo?

No es solamente por los réditos económicos que produce el Canal y de los que quiere apoderarse, sino también la importancia geopolítica del Canal porque en un conflicto armado jugamos un rol determinante. Es un activo geopolítico para EEUU porque el cierre del Canal de Panamá trancaría el comercio intercostero de ese país. ¿Y en una situación similar cómo queda la seguridad del Canal? En el caso de un conflicto regional, Estados Unidos va a cerrar el canal de Panamá para la potencia contraria o extracontinentales, es evidente.

¿No se supone que tenemos que ser neutrales?

Sí, pero en el estatuto de derecho internacional del Canal de Panamá, el estado de neutralidad solamente está vigente en caso de paz. Ese es cuento de que en guerra y paz , es mentira. En caso de guerra eso es un papel mojado más. Ellos no van a permitir que los rusos ni los chinos utilicen el Canal de Panamá en caso de guerra contra ellos. Déjelo por descontado. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Rusia y China? Si no es para mi tampoco va a ser para ti, voy a atacar ese Canal y quedamos metidos en un problema.

¿A dónde nos lleva esta reflexión?

Es imperativo que nuestro país ponga la brújula en el Canal de Panamá en razón de los acontecimientos que se están desarrollando en el Medio Oriente, que se incremente con creces la seguridad en el Canal. Irán tiene muchos vínculos que hacen el trabajo sucio por ellos. Estamos hablando de la organización Hezbolá, el grupo insurgente de los hutíes también en la Franja de Gaza el grupo islamista Hamas. Entonces, ¿por qué tenemos que extrañarnos si los iraníes consideran eventualmente atacar el Canal de Panamá y quebrarle con ellos las costillas de los Estados Unidos.

¿Y cómo nos defenderíamos en este escenario que nos está planteando?

Requerimos aquí de un sistema antimisil. Nosotros no tenemos ejército, eso no tiene nada que ver con la realidad actual, la guerra de hoy es la de los drones, la de los misiles intercontinentales. ¿Vamos a proteger el Canal de Panamá de un ataque de un misil intercontinental con un millón de soldados?, la manera no es poner bases militares clásicas sino con un sistema antimisil como lo hace Israel con la cúpula de hierro, o Trump con la cúpula dorada. Eso tiene que estar en el guión de la seguridad del Canal de Panamá que es compartida con EEUU, gustele a quien le guste. Estados Unidos e Israel atacaron Irán. ¿Es por las posibles amenazas nucleares o hay algo más? En las últimas negociaciones de la Organización de Naciones Unidas se pactó permitir el uso de la energía atómica por Irán para uso pacífico. Trump deshizo este acuerdo evidentemente por presión de Israel y ahora en esta oportunidad entra en un simulacro de negociación y se acordaron dos cosas que Irán no podía seguir enriqueciendo uranio para evitar que pudiese dotarse de una bomba atómica. Pero EEUU le impone una condición que es imposible que la aceptara que ni siquiera lo aplicara para usos pacíficos como energía nuclear, e Israel le impuso condiciones nuevas que convirtieron a Irán en un liliputiense en términos militares. Entonces ellos no aceptaron, y como no están de acuerdo con la paz y vamos a atacar, violando el orden internacional y todo lo demás. Soy crítico y enemigo de ese régimen que oprime a su pueblo, en especial a las mujeres, pero atacarlo de esa manera puede provocar que aquellos que estaban contigo, que te apoyan para eliminar ese régimen por patriotismo terminen haciendo lo contrario porque los está arrodillando.

Más allá de la necesidad de mejorar la seguridad en la vía interoceánica, ¿Cómo afecta al país el conflicto en oriente medio?

El escenario de guerra es el Golfo Arábigo Pérsico, se conoce como Golfo Pérsico, pero en una orilla es árabe y en la otra orilla es persa. Ahí está el estrecho de Ormuz... ¿Dónde está Panamá aquí? nada que ver. Pero el tema del alza del petróleo impacta a todo el planeta y ese es el arma fundamental que tiene Irán, que no puede enfrentar directamente a Estados Unidos e Israel. Ya el precio del barril de petróleo anda por $80, va a llegar a $100 por lo que sube la alimentación, la ropa, el transporte y todo. Eventualmente la situación nos podría beneficiar con el incremento del tráfico por la vía marítima por el cambio que se pueda dar en las rutas .

¿Qué tan cierto es que China depende más de Panamá que nosotros de ellos, como dijo el presidente José Raúl Mulino?

Estoy de acuerdo. Yo me opuse cuando se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas de Panamá con Taiwán, fue lo peor que pudo haber hecho Panamá. Estamos llamando al ruedo a una potencia mundial emergente que en este siglo va a eclipsar totalmente a EEUU. ¿A quién le interesa usar más el canal, a China o a Panamá? China no se va a dar la vuelta por el sur de América. Desgraciadamente. La política que Panamá impulsa con respecto a la República China, va a poner en el tapete la construcción de un canal interoceánico por China en Nicaragua y eso hay que manejarlo con pinzas. Para ellos el tema de la rentabilidad no está en primer orden sino el problema geopolítico.

Panamá le pidió a 12 países que firmen el tratado de neutralidad de la vía interoceánica: Argelia, Costa de Marfil, Serbia, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Eslovaquia, Armenia, Georgia, Serbia y Australia. ¿Cómo ve a esos gobiernos y qué efectos tendría?

Tenemos suscritos el tratado con 40 estados, es imperativo que el gobierno panameño desarrolle una política exterior orientada a incrementar los países que se sumen al protocolo del Tratado de Neutralidad, pero los que han firmado el tratado no son países importantes, tiene que tener la particularidad de ser cualitativa y cuantitativamente importantes. Necesitamos acuerdo con una India, México, países de peso en el mundo o potencias medias. El objetivo estratégico de incorporar más países al protocolo es crear un contrapeso a Estados Unidos, que vean que en alguna medida hay una cantidad de países importantes del mundo que reconocen el estatuto jurídico de neutralidad del Canal de Panamá y dentro de todos esos países sumar a China.

Panamá tiene que buscar compañeros de viaje ¿El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un buen acompañante?

De la política exterior panameña es el mejor acto que se ha realizado hasta el momento.Estamos hablando de un mercado enorme. Ya Mercosur tiene un acuerdo con la Unión Europea, con los países nórdicos y se está negociando la posibilidad con otros importantes. Seríamos parte de una organización regional económica de peso que se está revitalizando.

PERFIL

Nombre completo: Euclides Eduardo Tapia Campos

Nacimiento: 2 de enero de 1955