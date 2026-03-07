Sí, pero en el estatuto de derecho internacional del Canal de Panamá, el estado de neutralidad solamente está vigente en caso de paz. Ese es cuento de que en guerra y paz , es mentira. En caso de guerra eso es un papel mojado más. Ellos no van a permitir que los rusos ni los chinos utilicen el Canal de Panamá en caso de guerra contra ellos. Déjelo por descontado. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Rusia y China? Si no es para mi tampoco va a ser para ti, voy a atacar ese Canal y quedamos metidos en un problema.