Irán advierte a Europa: “Si guarda silencio ante el ataque de Estados Unidos, todos pagarán el precio”

El portavoz del <b>Ministerio de Asuntos Exteriores de <a href="/tag/-/meta/iran">Irán</a></b>, <b>Ismail Baghaei</b>, advirtió este jueves 5 de marzo que 'si <b>Europa guarda silencio</b>' ante el ataque realizado por <b>Estados Unidos</b>, todos los países 'pagarán el precio', según afirmó en una entrevista concedida a <b>Televisión Española</b>.'Aquellos que estén en silencio serán cómplices de esta injusticia (...) Lo que se espera de los <b>países europeos</b> es que, justamente, rompan el silencio, porque esto es una injusticia contra todas las civilizaciones, contra una nación. (...) Si Europa mantiene el silencio frente a esta <b>agresión al derecho internacional</b>, todos los países pagarán el precio tarde o temprano. Ningún país de las <b>Naciones Unidas</b> puede ser indiferente', resumió el portavoz de Exteriores.Al ser consultado sobre el presunto ataque de un <b>dron iraní</b> a la base militar de la <b>Fuerza Aérea Británica en Akrotiri (Chipre)</b> el pasado lunes, Baghaei respondió que <b>Irán</b> es 'víctima de los ataques', producto de una 'guerra injusta', en la que —aseguró— ejercen su <b>derecho a la defensa</b>.'No atacaremos a ninguna nación de la región. Estamos comprometidos con las buenas relaciones con nuestros vecinos árabes musulmanes, pero el problema es que estos territorios están siendo utilizados por <b>Estados Unidos</b> para la preparación logística y para lanzar estos misiles contra <b>Irán</b>', resaltó el diplomático, en referencia a los señalamientos sobre supuestos ataques iraníes a sus vecinos del <b>Golfo Pérsico</b>, como <b>Catar</b>, <b>Kuwait</b> o <b>Baréin</b>.No obstante, Baghaei desmintió que su país fuera responsable de un misil lanzado contra <b><a href="/tag/-/meta/turquia">Turquía</a></b>, después de que el Gobierno turco informara que las defensas de la <b>Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)</b> —de la que es miembro— habían sido activadas. Asimismo, advirtió que <b>Irán se reserva el derecho de atacar buques</b> que 'no cumplan los protocolos' para transitar por el <b>estrecho de Ormuz</b>.Finalmente, Baghaei subrayó que los <b>ataques conjuntos de <a href="/tag/-/meta/israel">Israel</a> y <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> comenzaron mientras las delegaciones iraní y estadounidense se encontraban negociando un acuerdo relacionado con el <b>programa nuclear iraní</b>. 'Nos íbamos a encontrar en <b>Viena</b> el lunes, pero decidieron traicionar la diplomacia atacando Irán', lamentó.