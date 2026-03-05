Irán advierte a Europa: “Si guarda silencio ante el ataque de Estados Unidos, todos pagarán el precio”

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, advirtió este jueves 5 de marzo que “si Europa guarda silencio” ante el ataque realizado por Estados Unidos, todos los países “pagarán el precio”, según afirmó en una entrevista concedida a Televisión Española.

“Aquellos que estén en silencio serán cómplices de esta injusticia (...) Lo que se espera de los países europeos es que, justamente, rompan el silencio, porque esto es una injusticia contra todas las civilizaciones, contra una nación. (...) Si Europa mantiene el silencio frente a esta agresión al derecho internacional, todos los países pagarán el precio tarde o temprano. Ningún país de las Naciones Unidas puede ser indiferente”, resumió el portavoz de Exteriores.

Al ser consultado sobre el presunto ataque de un dron iraní a la base militar de la Fuerza Aérea Británica en Akrotiri (Chipre) el pasado lunes, Baghaei respondió que Irán es “víctima de los ataques”, producto de una “guerra injusta”, en la que —aseguró— ejercen su derecho a la defensa.

“No atacaremos a ninguna nación de la región. Estamos comprometidos con las buenas relaciones con nuestros vecinos árabes musulmanes, pero el problema es que estos territorios están siendo utilizados por Estados Unidos para la preparación logística y para lanzar estos misiles contra Irán”, resaltó el diplomático, en referencia a los señalamientos sobre supuestos ataques iraníes a sus vecinos del Golfo Pérsico, como Catar, Kuwait o Baréin.

No obstante, Baghaei desmintió que su país fuera responsable de un misil lanzado contra Turquía, después de que el Gobierno turco informara que las defensas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —de la que es miembro— habían sido activadas. Asimismo, advirtió que Irán se reserva el derecho de atacar buques que “no cumplan los protocolos” para transitar por el estrecho de Ormuz.

Finalmente, Baghaei subrayó que los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos comenzaron mientras las delegaciones iraní y estadounidense se encontraban negociando un acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní.

“Nos íbamos a encontrar en Viena el lunes, pero decidieron traicionar la diplomacia atacando Irán”, lamentó.