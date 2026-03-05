¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Lo que se sabe de su detención

La cantante pop Britney Spears volvió a generar titulares tras ser arrestada la noche del miércoles en California, según información de las autoridades del condado de Ventura County.

De acuerdo con los registros de detención citados por CNN, la intérprete fue detenida por la California Highway Patrol alrededor de las 9:30 p.m. (hora local).

Fue fichada de madrugada

La información oficial indica que la artista fue fichada poco después de las 3:00 a.m. del jueves y posteriormente quedó en libertad, aunque su vehículo fue remolcado por las autoridades.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del arresto, ni los cargos específicos relacionados con el incidente.

Esperan declaración del equipo de la cantante

Según el reporte, CNN contactó a los representantes de Britney Spears para conocer su versión de los hechos. También se solicitó información adicional a la oficina del sheriff del condado de Ventura.

Sin embargo, en internet se rumora que fue por un estado profundo de embriaguez y es que, desde hace mucho tiempo, los videos en los que se le ve bailando en sus redes sociales también pareciera que está bajo los efectos del alcohol u otra sustancia dañina.

El incidente vuelve a colocar a la artista estadounidense en el foco mediático, mientras se esperan más detalles de las autoridades sobre el caso.