Sheinbaum exige pruebas ‘irrefutables’ a Estados Unidos por acusación de narcotráfico contra gobernador de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves 30 de abril a Estados Unidos presentar pruebas “irrefutables” en el caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que cualquier acción judicial en México dependerá de que las autoridades reciban evidencias contundentes que cumplan con la legislación nacional.

”Si la fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la ley mexicana, deberá proceder”, afirmó Sheinbaum, al referirse a una posible solicitud de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos.

La presidenta advirtió que, de no presentarse pruebas suficientes, las acusaciones podrían tener un trasfondo político. “Sería evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, señaló.

El caso marca un hecho inédito, ya que, según reconoció la propia mandataria, es la primera vez que autoridades estadounidenses acusan por narcotráfico a un gobernador en funciones, así como a otros altos funcionarios, incluidos un senador y un alcalde.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Rocha Moya y otros nueve funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir drogas en territorio estadounidense.

Sheinbaum indicó que ya sostuvo reuniones con su gabinete de seguridad para definir la coordinación entre la Fiscalía General y la Cancillería mexicana, que serán las encargadas de analizar la solicitud de Estados Unidos y emitir una respuesta oficial.

No obstante, la mandataria cuestionó la solidez de algunas de las evidencias presentadas hasta ahora, como documentos que presuntamente detallan pagos ilícitos. “Es una hoja de papel”, dijo, al restarles valor probatorio.

El gobernador Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, ha rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas.

Su administración en Sinaloa ha estado marcada por la violencia derivada de disputas internas dentro del crimen organizado.

La presidenta mexicana reiteró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que haya cometido delitos, pero subrayó que se respetarán los procesos legales del país.

”No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo en México”, concluyó.