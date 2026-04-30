‘Privó el bochinche y la especulación’: Mulino arremete por la decisión de la Asamblea sobre el bioetanol

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, reaccionó al debate público que rodea el proyecto de ley 433 sobre <b><a href="/tag/-/meta/bioetanol">bioetanol </a></b>y<b> aseguró que la iniciativa quedó </b><i><b>'sacada de contexto'</b></i><b> por la controversia política y mediática.</b>Mulino confirmó que conversó sobre el tema y defendió que el debate se desvió del análisis técnico hacia la confrontación política.Según el mandatario, la discusión del etanol <i>'se sacó completamente del contexto técnico de este producto para llevarlo estrictamente al ámbito de la especulación y la maledicencia'</i>. A su juicio, lo que se buscó fue<i> 'llevar un debate totalmente ajeno a si es bueno o es malo el proyecto'</i>.