‘Privó el bochinche y la especulación’: Mulino arremete por la decisión de la Asamblea sobre el bioetanol

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó al debate público que rodea el proyecto de ley 433 sobre bioetanol y aseguró que la iniciativa quedó “sacada de contexto” por la controversia política y mediática. Mulino confirmó que conversó sobre el tema y defendió que el debate se desvió del análisis técnico hacia la confrontación política. Según el mandatario, la discusión del etanol “se sacó completamente del contexto técnico de este producto para llevarlo estrictamente al ámbito de la especulación y la maledicencia”. A su juicio, lo que se buscó fue “llevar un debate totalmente ajeno a si es bueno o es malo el proyecto”.

El presidente sostuvo que la decisión de no avanzar el debate en la Asamblea Nacional por ahora tendrá efectos económicos. “Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, afirmó. También subrayó que el desarrollo del sector implicaba inversiones “multimillonarias” y la posibilidad de que productores de caña diversificaran su producción hacia variedades especializadas para etanol. “Pero bueno, no se va a poder”, reiteró, insistiendo en que el debate quedó dominado por “el bochinche, la maledicencia y la especulación”. Un proyecto rodeado de intereses

El proyecto de ley que obliga a mezclar 10% de bioetanol con gasolina ha puesto bajo la lupa a ingenios azucareros con vínculos históricos con el poder económico y político del país. Cuatro centrales manifestaron interés ante la Secretaría de Energía: Azucarera Nacional (Ansa), Compañía Azucarera La Estrella (Calesa), Ingenio La Victoria y Central Azucarero de Alanje (Cadasa).

Entre los nombres que orbitan el debate aparecen figuras de peso político: el ministro de Economía Felipe Chapman, cuyo hermano figura como directivo suplente en Calesa, quien aseguró haberse apartado de todo el proceso y el asesor presidencial Aníbal Galindo Navarro, vinculado familiarmente a la empresa pero sin participación accionaria. A la lista también se suma el ingenio La Victoria, ligado a la familia del expresidente Ricardo Martinelli, que ha promovido públicamente el potencial económico del etanol, con estimaciones de hasta 30 mil empleos y cerca de $400 millones en inversiones.