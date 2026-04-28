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Chapman asegura que no ha participado en discusión sobre bioetanol y niega conflicto de interés

El ministro rechazó además las versiones sobre supuestos monopolios en el sector.
El ministro rechazó además las versiones sobre supuestos monopolios en el sector. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 28/04/2026 10:16
Chapman afirmó que se ha mantenido al margen del proyecto de bioetanol y negó vínculos de conflicto de interés tras cuestionamientos sobre su entorno familiar.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó este martes 28 de abril que no ha participado en las discusiones relacionadas con el proyecto de bioetanol en la Asamblea Nacional y aseguró que se ha mantenido completamente al margen del tema, pese a los cuestionamientos surgidos en el debate legislativo.

“Yo me he mantenido 100% al margen. Totalmente no he participado en lo absoluto, ni en las discusiones iniciales ni en gabinete ni en asamblea ni medios”, expresó el ministro al ser consultado sobre la iniciativa y su eventual tratamiento en el Órgano Legislativo.

Chapman agregó que no tiene conocimiento sobre si el proyecto avanzará o no en el próximo periodo de sesiones, reiterando que ha evitado intervenir en su discusión.

“Si eso va a prosperar o no, no tengo la menor idea, porque me he mantenido al margen y lo continuaré haciendo”, sostuvo.

El titular del MEF respondió además a cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, en medio de la controversia pública por los vínculos entre el proyecto de bioetanol y el sector azucarero, donde participan empresas históricamente ligadas a grupos económicos y políticos del país.

El debate legislativo ha estado marcado por el interés de al menos cuatro ingenios azucareros —entre ellos Calesa, Azucarera Nacional, Cadasa y La Victoria— en el desarrollo de la industria del etanol, que prevé la mezcla obligatoria del 10% en la gasolina y podría requerir hasta 25 mil hectáreas de caña para su producción.

En ese contexto, se ha señalado que Fernando Chapman, hermano del ministro, figura como director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella (Calesa), una de las empresas vinculadas al sector.

La compañía, junto a otros ingenios, forma parte del ecosistema productivo que ha mostrado interés en la eventual implementación del biocombustible.

Chapman reconoció el vínculo familiar, pero insistió en que no existe beneficio directo ni participación en las decisiones del proyecto. “No soy beneficiario directo de su aprobación”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la empresa relacionada con su hermano no ha definido su participación en el negocio del etanol.

El ministro también rechazó que exista un esquema de concentración en el sector. Según dijo, en Panamá operan al menos cuatro ingenios azucareros y el mercado permanece abierto a la participación de nuevos actores, incluso mediante importaciones de etanol.

“Hablan de monopolio y eso refleja el desconocimiento de la palabra. Aquí hay al menos cuatro empresas distintas”, expresó.

Chapman insistió en que los señalamientos en su contra “no se ajustan a la verdad” y reiteró que ha actuado con transparencia en todo momento. “El que no la debe, no la teme”, concluyó.

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