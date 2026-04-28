Chapman asegura que no ha participado en discusión sobre bioetanol y niega conflicto de interés

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó este martes 28 de abril que no ha participado en las discusiones relacionadas con el proyecto de bioetanol en la Asamblea Nacional y aseguró que se ha mantenido completamente al margen del tema, pese a los cuestionamientos surgidos en el debate legislativo.

“Yo me he mantenido 100% al margen. Totalmente no he participado en lo absoluto, ni en las discusiones iniciales ni en gabinete ni en asamblea ni medios”, expresó el ministro al ser consultado sobre la iniciativa y su eventual tratamiento en el Órgano Legislativo.

Chapman agregó que no tiene conocimiento sobre si el proyecto avanzará o no en el próximo periodo de sesiones, reiterando que ha evitado intervenir en su discusión.

“Si eso va a prosperar o no, no tengo la menor idea, porque me he mantenido al margen y lo continuaré haciendo”, sostuvo.

El titular del MEF respondió además a cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, en medio de la controversia pública por los vínculos entre el proyecto de bioetanol y el sector azucarero, donde participan empresas históricamente ligadas a grupos económicos y políticos del país.