Julián Álvarez-Raya, Griezmann-Gabriel, Koke-Odegaard y el Atlético-Arsenal en cinco duelos

La eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Arsenal tiene un componente colectivo indudable, pero también duelos individuales decisivos:

Julián Álvarez-David Raya

“Estoy al cien por ciento”, remarcó Julián Álvarez, que no jugó por precaución contra el Athletic Club y que está listo para liderar el Atlético contra el Arsenal. Su última actuación fue su esplendorosa segunda parte en la final de la Copa del Rey, cuando se echó el equipo a la espalda. El argentino ha marcado nueve goles en esta edición de la Liga de Campeones, su territorio más productivo, y 19 entre todas las competiciones, seis de ellos en sus últimos nueve choques, en los que también dio tres asistencias.

David Raya también luce en el Arsenal. El portero internacional español, rumbo al Mundial 2026, es esencial, por su juego con los pies, pero, sobre todo, por sus tremendos reflejos bajo palos y su seguridad en la portería londinense. En la anterior ronda, en cuartos de final, fue clave para la clasificación del equipo de Mikel Arteta frente al Sporting de Portugal. Nadie logró batirlo.

Jan Oblak-Viktor Gyokeres

Al cien por cien ya, después de recuperarse de una distensión muscular, con una suplencia incluso en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, el esloveno defenderá la portería del Atlético, con todo lo que eso supone en una eliminatoria que se presupone defensiva, de máxima precaución y resultados cortos, sobre todo en el encuentro de ida en el estadio Metropolitano.

Gyokeres, goleador 18 veces en 48 partidos en su primer curso en el Arsenal, rematador y oportunista, desafía las cualidades indiscutibles de Oblak, que ya ha obtenido el rodaje necesario en los dos últimos duelos ante el Elche y el Athletic para llegar a tope, sonriente y convencido a la semifinal con el Arsenal. De sus destrezas depende mucho el éxito del conjunto rojiblanco, ante una revancha pendiente con la Liga de Campeones desde la final de 2016.

Antoine Griezmann-Gabriel Magalhaes

Tiene una ‘herida’ abierta aún Antoine Griezmann. El penalti fallado en el segundo tiempo de la final de 2016 contra el Real Madrid en San Siro aún tiene un desquite pendiente. Lo rebusca el máximo goleador de la historia del Atlético, con 212 tantos, en su último encuentro de la Liga de Campeones en el Metropolitano, del que es un goleador eterno. El primero en LaLiga y en la ‘Champions’.

Su incuestionable vigencia choca este miércoles con dos de los centrales más potentes del mundo, William Saliba y Gabriel Magalhaes, a los que debe poner en jaque el atacante francés con su astucia, su visión y su destreza con el balón entre líneas, pero también con su llegada y su capacidad goleadora en los últimos metros. Es un examen de sumo nivel. Y definitivo. Los centrales son los rematadores, además, del imponente balón parado del Arsenal.

Koke Resurrección-Martin Odegaard

“No siento que sea mi última semifinal. Siento que estoy disfrutando esta temporada un montón y que unas semifinales de ‘Champions’ no se juegan todos los años”, proclamó Koke, el capitán del Atlético, líder en el medio campo, cuya experiencia, rigor táctico, jerarquía, visión y precisión son esenciales para el Atlético en esta clase de partidos.

Ante su cuarta semifinal de la Liga de Campeones -en dos siguió adelante-, tiene el reto de contener a Martín Odegaard, la inspiración en el centro del campo del Arsenal, la figura sobre la que se mueve la transición del equipo londinense cuando se aproxima al área contraria. Es el dueño del último pase. Un futbolista diferencial.

Giuliano Simeone-Piero Hincapié

Desde el extremo derecho, vertiginoso, Giuliano Simeone se enfrentará a Piero Hincapié, que llega a tiempo al partido, consolidado en el lateral izquierdo de Mikel Arteta. Es un desafío y una reválida para el futbolista internacional argentino, más apagado en los últimos compromisos de su equipo, tanto como necesario en ataque y en defensa en la estructura de Diego Simeone en sus alineaciones titulares de este ejercicio.

Lo espera el internacional ecuatoriano, fichado el pasado verano desde el Bayer Leverkusen por unos 50 millones de euros e incorporado al club londinense para alcanzar los máximos objetivos. Uno es la Liga de Campeones. Lesionado al inicio del curso, ya suma 34 encuentros a las órdenes de Arteta. El Atlético quiso reforzarse con él también, pero finalmente terminó en Londres. Ahora serán rivales. Giuliano es una prueba de fuego.