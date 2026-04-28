Superintendente de Bancos responde a diputados por uso del FECI en agricultura

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, compareció este martes 28 de abril ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios para responder un cuestionario elaborado por los diputados sobre temas que afectan a los productores.

“Queremos conocer sobre el FECI que debe ser totalmente dedicado a la agricultura y hemos visto que no se hacía, había muchas dificultades para nuestros productores”, detalló el diputado Orlando Carrasquilla, presidente de la comisión.

Por su parte, el superintendente recordó los límites de sus funciones como superintendente.

“Yo soy un panameño como todos ustedes y me preocupo por el sector agropecuario, pero no podemos hacer nada fuera de la ley”, expresó el superintendente.

“Está de moda decir que regulemos las tasas. Miren las tasas de los países vecinos. La tasa de una hipoteca en Colombia es 12% y en Panamá es 6%. Hay que cuidar el sistema. No estoy aquí para proteger los bancos sino los depósitos de los usuarios”, declaró Ayón Wong.