viernes 12 junio 2026
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Senniaf
Cepanim
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Redacción La Estrella de Panamá
Inicio
>
Panamá
>
Política
Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
12/06/2026 06:15
Política
EN VIVO | Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este viernes 12 de junio
Radio Panamá
Donde está la información, allí está ‘Panamá hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal.
Relacionadas
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este jueves 4 de junio
Política
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este lunes 8 de junio
Política
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este viernes 5 de junio
Política
Otros videos
El presidente de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga.
Vamos podría perder representación en comisiones legislativas claves
Política
El diputado Jorge Bloise de la coalición Vamos.
(
Archivo | La Estrella de Panamá
)
Jorge Bloise: ‘Tener criterio propio no es negociable’
Política
EN VIVO | Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este jueves 11 de junio
Política
Lo más leído
1
Cobertura especial: ‘La Estrella de Panamá’ rumbo al Mundial 2026
2
Luis Oliva continuará detenido mientras avanza investigación de la Fiscalía Anticorrupción
3
EN VIVO | Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este viernes 12 de junio
4
Caso Lotto: magistrados concluyen que Solís incumplió sus deberes
5
Vamos podría perder representación en comisiones legislativas claves
Últimas noticias
Lo Nuevo
Oliva fue aprehendido este 29 de mayo en una zona de playas, según confirmó en ese momento ‘La Estrella de Panamá’.
(
Archivo | La Estrella de Panamá
)
Luis Oliva continuará detenido mientras avanza investigación de la Fiscalía Anticorrupción
Nacional
Caso Lotto: magistrados concluyen que Solís incumplió sus deberes
Nacional