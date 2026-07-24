PRD activa su renovación y convoca a Directorio Nacional para enero de 2027

El Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobó este jueves convocar al Directorio Nacional para enero de 2027, instancia que definirá la fecha exacta del XII Congreso Nacional Ordinario, con el que la colectividad torrijista buscará renovar su dirigencia tras la debacle electoral de 2024. Con esta decisión, el PRD activa formalmente el cronograma hacia su próximo Congreso, un proceso que el propio partido describe como “una nueva etapa de organización y renovación”. “El proceso está en marcha. Nos organizamos, nos renovamos y avanzamos”, señaló la colectividad tras la aprobación.

“Sí vamos a tener Congreso”

Tras la aprobación, la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, salió hoy al paso de quienes dudaban del cumplimiento del proceso de renovación. “De la teoría a la práctica. Para aquellos que tenían dudas de que no iba a haber congreso, sí vamos a tener congreso el próximo año”, afirmó con contundencia. Herrera fue enfática al detallar el alcance de la renovación interna: “Vamos a renovar totalmente el partido desde sus bases: Comité Ejecutivo Nacional, delegados de mujeres, delegados de juventud, las juntas directivas y los directores nacionales". La dirigente también lanzó un mensaje de apertura hacia la militancia: “Las puertas del PRD están abiertas para todos nuestros compañeros, no tengan dudas". Sobre el mecanismo formal del proceso, explicó: “Se acaba de convocar al Directorio Nacional en enero del 2027. ¿Para qué? Para que él llame al Congreso Nacional". Y remató con un llamado a la responsabilidad histórica del partido: “Este partido tiene la responsabilidad de entregar un partido organizado a las nuevas generaciones”.

Antecedentes de una renovación forzada

El camino hacia este Congreso no es nuevo. Ya en octubre de 2024, apenas meses después de la histórica derrota electoral del partido, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) puso sus cargos a disposición del Directorio Nacional, marcando el inicio formal del proceso de reorganización interna. Aquel CEN transitorio quedó encargado de organizar la renovación de todas las estructuras partidarias, conforme a lo establecido en el estatuto, de cara a un Congreso Ordinario proyectado para 2027. La necesidad de una refundación surgió de un resultado electoral adverso. El PRD, que llevó como candidato presidencial a José Gabriel Carrizo en los comicios de mayo de 2024, sufrió una derrota contundente al quedar en sexto lugar con apenas el 5,9% de los votos, mientras José Raúl Mulino se alzaba con la Presidencia. Ese resultado provocó la renuncia de cinco de los diez integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

Lo que viene: Directorio en enero, Congreso en 2027