PRD activa su renovación y convoca a Directorio Nacional para enero de 2027

<b>El Consejo Directivo Nacional del <a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b> aprobó este jueves convocar al Directorio Nacional para enero de 2027, instancia que definirá la fecha exacta del XII Congreso Nacional Ordinario, con el que la colectividad torrijista buscará renovar su dirigencia tras la debacle electoral de 2024.Con esta decisión, el PRD activa formalmente el cronograma hacia su próximo Congreso, un proceso que el propio partido describe como 'una nueva etapa de organización y renovación'. 'El proceso está en marcha. Nos organizamos, nos renovamos y avanzamos', señaló la colectividad tras la aprobación.