Instrumentadores Quirúrgicos solicitan a la Comisión de Salud retomar proyecto de ley sobre idoneidad

La Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos de Panamá solicitó a la nueva Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que retome la discusión del proyecto de ley No. 255, iniciativa que busca establecer la idoneidad legal para los profesionales de la instrumentación quirúrgica en el país.

La petición fue presentada por directivos del gremio, quienes destacaron que el reconocimiento legal de la profesión es una deuda histórica que se mantiene pendiente, pese a que la instrumentación quirúrgica cumplió 50 años de existencia en Panamá durante 2026.

La presidenta de la Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos de Panamá, Carmen Vega, expresó su confianza en que la nueva Comisión de Salud, presidida por el diputado Cristiano Adames, impulse el debate de la propuesta.

“Tenemos la fe de que la nueva Comisión de Salud hará lo correcto y reconocerá la labor de los instrumentadores quirúrgicos, porque no solo se trata de una reivindicación profesional, sino que también beneficiará a los pacientes al garantizar una mejor atención”, manifestó Vega.

La dirigente explicó que el proyecto cuenta con el respaldo del Colegio Médico de Panamá y de diversas organizaciones nacionales e internacionales del sector salud, las cuales consideran que su aprobación fortalecería la calidad de los servicios médicos.

Los representantes del gremio señalaron que la iniciativa no persigue únicamente mejoras salariales o el reconocimiento académico de la profesión, sino establecer un marco legal que permita equiparar el ejercicio de la instrumentación quirúrgica en Panamá con los estándares internacionales.

Vega reiteró el llamado a los nuevos integrantes de la Comisión de Salud para que impulsen el proyecto de ley y salden una deuda histórica con una profesión que, según afirmó, ha sido fundamental en cada procedimiento quirúrgico realizado en el país.