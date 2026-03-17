Choque en la Asamblea Nacional de Panamá por Ley No. 255 divide al sector salud

Un fuerte clima de tensión se vive en la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional de Panamá, donde técnicos en enfermería e instrumentadores quirúrgicos protagonizan un abierto enfrentamiento por el futuro de la Ley 255.

La iniciativa, que busca otorgar idoneidad y reconocimiento profesional a los instrumentadores, ha dividido al sector salud en dos bandos claramente opuestos.

Por un lado, los instrumentadores defienden el proyecto como un avance necesario para dignificar su labor y abrir paso a una formación académica más robusta, que incluso les permitiría aspirar a una licenciatura.

Sin embargo, del otro lado, gremios de enfermería han encendido las alarmas. La Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería y la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá han rechazado de manera contundente la propuesta, al considerar que invade funciones históricamente desempeñadas por las enfermeras dentro del quirófano.

Según estos grupos, el rol de enfermería va mucho más allá del acto quirúrgico, ya que acompañan al paciente desde su ingreso al salón de operaciones hasta su recuperación, por lo que advierten que la aprobación de la ley podría traducirse en un desplazamiento laboral.

El debate ha escalado a un punto crítico, con acusaciones cruzadas y una intensa presión sobre los diputados, quienes deberán tomar una decisión en medio de intereses encontrados.

La discusión de la Ley No. 255 no solo deja al descubierto una lucha por el reconocimiento profesional, sino también una batalla directa por el control de funciones dentro de los quirófanos del país, elevando la preocupación sobre el impacto que podría tener en el sistema de salud panameño.