Yoshua y la lección de vivir: crónica de una batalla infantil contra el cáncer

<b>Leucemias (40%);</b> en su gran mayoría, leucemias linfoblásticas agudas. <b>Tumores sólidos (60%);</b> destacan los <b>tumores cerebrales (20% al 25%),</b> seguidos de retinoblastomas, linfomas y el tumor de Wilms, que rondan el 10% cada uno.El tiempo sigue siendo un factor implacable y desigual. <b>Mientras una leucemia puede detectarse en un lapso de 7 a 10 días</b>, o un retinoblastoma en apenas 48 horas, otros tumores más complejos (como los musculoesqueléticos) pueden demorar hasta 200 días en ser confirmados. Esta brecha responde a la complejidad técnica de los estudios requeridos —imágenes especializadas, biopsias y biología molecular— y a los tiempos de derivación en el sistema público.Los pilares del tratamiento en el país —<b>quimioterapia, cirugía y radioterapia</b>— se rigen por estrictos protocolos internacionales, a los que se suma el trasplante de células madre en casos específicos. No obstante, la eficacia de estos abordajes (medida en la tasa de supervivencia a cinco años) no depende únicamente de los fármacos. Factores como el diagnóstico oportuno, la continuidad del tratamiento, la idiosincrasia biológica del paciente y la disponibilidad de recursos definen la delgada línea entre el éxito y el fracaso terapéutico.La doctora Quintero es categórica: <b>el país cuenta con las herramientas para elevar drásticamente los índices de curación, pero se requiere voluntad y un esfuerzo sistémico. </b><i><b>'Con todos los esfuerzos juntos podemos llegar a una mejor supervivencia. Podemos pasar del 67% hasta un 90%'</b></i>, asegura.Mientras los protocolos se actualizan y la medicina avanza, el cáncer infantil sigue siendo una colección de historias libradas en silencio. Historias como la de Yoshua, que no comienzan en una fría sala de juntas examinando cifras, sino con la desesperación de una madre buscando salvar a su hijo.Porque antes de convertirse en un expediente médico, <b>el cáncer infantil siempre es una historia de vida que merece ser contada.</b>Hoy, a sus siete años, <b>Yoshua ha culminado su segundo protocolo de quimioterapia. </b>Tras una batalla que abarcó desde 2021 hasta 2026, va a la escuela y sueña con correr en un campo de béisbol, con ser niño siempre y alcanzar un final feliz. Su historia es la de una infancia atravesada por el dolor, pero sostenida por la resiliencia y el amor. <i><b>'Mi guerrero'</b></i>, lo llama su madre. Y quizás no exista un término más exacto para describir a <b>un niño que, más que sobrevivir, nos ha enseñado a vivir.</b>