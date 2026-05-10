Panamá refuerza la seguridad: más cámaras, drones y operativos contra el narcotráfico

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aseguró que Panamá mantiene una ofensiva sostenida contra el crimen organizado y el narcotráfico mediante operativos conjuntos, mayor presencia territorial y el fortalecimiento tecnológico de los estamentos de seguridad.

Durante una entrevista en Radio Chiriquí, el titular del Ministerio de Seguridad Pública destacó que las incautaciones de droga han aumentado de forma significativa en comparación con el año pasado, gracias a operaciones coordinadas entre la Policía Nacional de Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval.

El ministro explicó que muchas de estas acciones son resultado de investigaciones que toman meses de seguimiento e intercambio de información. Asimismo, señaló que una parte importante de los homicidios registrados en el país está vinculada a disputas entre pandillas y organizaciones relacionadas con el narcotráfico, fenómeno que también afecta a otras naciones de la región.

Cooperación regional y control fronterizo

Abrego resaltó la cooperación permanente entre Panamá y Costa Rica para combatir delitos transnacionales en zonas limítrofes y rutas marítimas. En ese contexto, afirmó que la presencia operativa en Darién y las costas nacionales ha permitido contener la migración irregular y desarticular redes dedicadas al tráfico ilícito de personas.

Las autoridades también mantienen acciones contra la extracción ilegal de oro y otros delitos ambientales, mientras refuerzan el monitoreo en comunidades apartadas y áreas de alta movilidad.

Más tecnología y videovigilancia

Como parte del fortalecimiento de la seguridad pública, el Ministerio impulsa un proyecto para incorporar 3,000 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos puntos del país, además de ampliar el uso de radares y drones para mejorar la capacidad de monitoreo y respuesta.

“Tenemos que evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el crimen organizado”, sostuvo el ministro.

Refuerzo de patrullajes en provincias

Las autoridades informaron sobre el aumento de unidades, vehículos y patrullajes en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, donde se desarrollan operativos en sectores como Guabito, Rambala, Boquete y Volcán tras solicitudes de residentes y comerciantes.

En estas zonas, unidades policiales y aeronavales realizan patrullajes terrestres y marítimos, controles vehiculares y labores de inteligencia para frenar el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.

Prevención y apoyo ciudadano

El ministro también destacó programas preventivos dirigidos a jóvenes y familias en sectores vulnerables, con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica y evitar que nuevos ciudadanos sean captados por estructuras criminales.

Finalmente, Abrego reconoció el trabajo de los miembros de la Fuerza Pública y reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar actividades delictivas.

“La seguridad es una tarea de todos. Necesitamos que la población continúe confiando en sus estamentos de seguridad y denunciando el delito”, concluyó.