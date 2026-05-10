Trabajos técnicos frenan cirugías electivas en hospital de Azuero

Las cirugías de urgencia continúan realizándose con normalidad en el <b>Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R.</b>, mientras que los procedimientos electivos permanecerán suspendidos temporalmente debido a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos.Así lo informó la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> mediante un comunicado oficial divulgado este 10 de mayo.La institución explicó que<b> la medida busca garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones adecuadas para la atención quirúrgica</b>, especialmente en áreas críticas como los quirófanos, donde el control de temperatura y ventilación es fundamental para prevenir infecciones y complicaciones.Según la CSS, <b>el hospital ya se ha comunicado con los pacientes que tenían cirugías programadas para notificarles la suspensión temporal de los procedimientos electivos</b>, mientras avanzan los trabajos técnicos.La entidad aseguró que informará oportunamente cuándo se reactivará el programa de cirugías electivas, una vez finalicen las reparaciones y se restablezcan las condiciones óptimas de funcionamiento.