Trabajos técnicos frenan cirugías electivas en hospital de Azuero

Las cirugías de urgencia continúan realizándose con normalidad en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R., mientras que los procedimientos electivos permanecerán suspendidos temporalmente debido a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos.

Así lo informó la Caja de Seguro Social (CSS) mediante un comunicado oficial divulgado este 10 de mayo.

La institución explicó que la medida busca garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones adecuadas para la atención quirúrgica, especialmente en áreas críticas como los quirófanos, donde el control de temperatura y ventilación es fundamental para prevenir infecciones y complicaciones.

Según la CSS, el hospital ya se ha comunicado con los pacientes que tenían cirugías programadas para notificarles la suspensión temporal de los procedimientos electivos, mientras avanzan los trabajos técnicos.

La entidad aseguró que informará oportunamente cuándo se reactivará el programa de cirugías electivas, una vez finalicen las reparaciones y se restablezcan las condiciones óptimas de funcionamiento.