Etelvina de Bonagas critica recortes presupuestarios en Unachi y guarda silencio sobre sobresueldos

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, se dirigió este fin de semana a estudiantes, docentes y administrativos para aclarar la situación financiera que enfrenta la institución y hacer un llamado a la responsabilidad y la unidad en medio de la incertidumbre.

En un mensaje público, la autoridad universitaria reconoció que la casa de estudios atraviesa una “situación presupuestaria compleja”, luego de recibir una disminución del 34 % en su asignación para las vigencias 2025 y 2026 en comparación con 2024. Según explicó, este recorte impacta directamente la capacidad institucional para atender compromisos operativos, administrativos y financieros.

“Quiero decirlo con claridad: no estamos ignorando esta situación”, afirmó la rectora, quien aseguró que se están realizando gestiones formales y acciones responsables para procurar soluciones que permitan garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de las funciones académicas y administrativas.

La rectora subrayó que la UNACHI no puede reducirse únicamente a cifras presupuestarias, ya que representa una oportunidad de formación para más de 22.000 estudiantes, muchos provenientes de áreas rurales y de familias para las que la educación superior pública constituye una vía de movilidad social.

En medio del escenario financiero adverso, destacó que la universidad mantiene en marcha sus procesos académicos, el fortalecimiento de carreras acreditadas y programas de capacitación docente. También señaló avances en modernización tecnológica, bibliotecas virtuales y servicios esenciales dirigidos a la comunidad estudiantil.

“El compromiso institucional se mantiene firme, incluso en momentos difíciles”, sostuvo.

Llamado a la responsabilidad colectiva

En su mensaje, Bonagas reiteró que los estudiantes siguen siendo la prioridad de la administración universitaria y aseguró que cada gestión busca proteger su continuidad académica y su derecho a culminar los estudios.

Asimismo, expresó reconocimiento al cuerpo docente y al personal administrativo por su compromiso y vocación de servicio, pese al contexto presupuestario adverso.

La autoridad universitaria advirtió que la crítica responsable y la rendición de cuentas son parte de la vida universitaria, pero pidió evitar la desinformación, las especulaciones y la confrontación permanente que puedan profundizar la incertidumbre dentro de la comunidad.

Sin embargo, la rectora no hizo comentarios sobre anteriores escándalos por sobresueldos entre el cuerpo de profesores y su persona.

“La Universidad Autónoma de Chiriquí es patrimonio de la región y del país. Hoy más que nunca necesitamos actuar con serenidad, unidad y compromiso institucional”, enfatizó.