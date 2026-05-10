Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este 10 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos este domingo 10 de mayo, con temas de interés nacional e internacional que marcan la jornada.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Alberto Rodríguez Jr., quien se desempeñó como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA). El mandatario destacó su trayectoria y aporte al sector público panameño.

-La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas, se dirigió este fin de semana a estudiantes, docentes y personal administrativo para aclarar la situación financiera que atraviesa la institución. La académica hizo un llamado a la responsabilidad, la transparencia y la unidad frente a la incertidumbre que enfrenta la casa de estudios superiores.

-El proceso de inscripción para recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) continúa avanzando a buen ritmo en Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya se ha superado el 50 % de los registros completados entre los beneficiarios del programa.

-A nivel internacional, distintos países celebran este domingo el Día Internacional de la Madre, una fecha dedicada a homenajear a las madres y reconocer su papel fundamental en la sociedad.

-En Europa, el crucero MV Hondius, envuelto en un brote de hantavirus que ha generado alarma internacional, continúa su proceso de evacuación en Tenerife, España, bajo estrictas medidas sanitarias por parte de las autoridades locales.