Enfermeras del Minsa rechazan proyecto de ley No. 255 sobre instrumentadores quirúrgicos

Con firmeza y preocupación, las enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa) alzaron su voz contra el proyecto de ley No. 255, una iniciativa que busca otorgar idoneidad a los instrumentadores quirúrgicos para ejercer funciones dentro de los quirófanos del país.

Para el gremio, la propuesta no solo genera inquietud, sino que representa una posible vulneración de competencias que históricamente han formado parte del ejercicio profesional de la enfermería.

La norma, que ya había sido cuestionado por la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (Anpate), suma ahora la oposición del personal de enfermería del Minsa, quienes advierten que en un quirófano no solo se trata de instrumentos y procedimientos, sino de vidas humanas que dependen de una atención integral y especializada.

Eusebia Calderón de Copete, directora nacional de Enfermería del Minsa, explicó que el rechazo fue planteado ante los diputados que analizan la iniciativa.

Con un mensaje claro y enfático, recordó que cuando un paciente cruza las puertas de un salón de operaciones, lo hace en una condición de vulnerabilidad que exige no solo destreza técnica, sino conocimiento clínico, criterio profesional y experiencia.

“Dentro del quirófano hay seres humanos que necesitan la mejor atención. No solo es cuestión de pasar instrumentos al cirujano; hay que saber cuidar al paciente desde que ingresa y velar por su bienestar hasta que se recupere”, dijo.

La funcionaria destacó que el gremio de enfermería cuenta con más de 70 años de trayectoria y que el personal que labora tanto en el MINSA como en la Caja de Seguro Social posee la idoneidad y preparación necesarias para desempeñar su labor.

El debate en torno al proyecto de ley No. 255 continúa generando divisiones dentro del sector salud. Mientras avanza su discusión en la Asamblea Nacional, las enfermeras insisten en que cualquier modificación normativa debe tener como prioridad absoluta el bienestar del paciente y el respeto a las funciones establecidas para cada profesional en el delicado escenario de un quirófano.