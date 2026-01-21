Proyecto de ley sobre instrumentación quirúrgica desata choque entre gremios de salud

Una fuerte controversia se encendió este martes en la Asamblea Nacional con la entrada al primer debate del proyecto de ley No. 255, que regula la profesión de Técnicos y Licenciados en Instrumentación Quirúrgica en Panamá, una iniciativa que ya provoca un choque frontal entre los gremios del sector salud.

La propuesta, que volvió a ser analizada en la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional, ha generado rechazo y preocupación entre organizaciones de enfermería, al considerar que permitiría a los instrumentadores quirúrgicos ingresar a los quirófanos únicamente con la obtención de la idoneidad profesional, lo que, según sus detractores, afectaría funciones históricamente desempeñadas por enfermeras y otros técnicos especializados.

Al debate asistieron figuras clave del sector, entre ellas Vielka Rosero, presidenta de la Asociación Nacional de Practicantes y Técnicos en Enfermería (ANPATE); Felipe Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá; Eusebia Calderón de Copete; y Carmen Vega, presidenta de los Instrumentadores Quirúrgicos.

Las intervenciones dejaron en evidencia posturas encontradas y un ambiente marcado por la tensión y los reclamos.

El proyecto fue sustentado por el diputado Jamis Acosta, quien defendió la iniciativa señalando que busca otorgar un marco legal claro e idoneidad formal a los profesionales de la instrumentación quirúrgica.

No obstante, la Asociación de Enfermeras de Panamá, ANPATE y otros gremios advirtieron que la ley podría invadir competencias, alterar la dinámica de trabajo en los quirófanos y poner en riesgo la seguridad de los pacientes si no se establecen límites claros entre las funciones de cada profesión.

Mientras el proyecto permanece estancado en la Asamblea, la llamada “guerra blanca” entre los gremios de la salud apenas comienza. Todo apunta a que los próximos debates estarán marcados por presiones, advertencias y posibles protestas dentro y fuera del Órgano Legislativo.