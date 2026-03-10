Petróleo se desploma más de 15% tras señales de posible fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán

La volatilidad no se limitó al petróleo. El <b>precio del gas natural en Europa</b> también registró un descenso significativo.El contrato <b>TTF</b>, referencia energética europea negociada en Países Bajos, cayó alrededor de <b>18%</b>, situándose cerca de <b>46 euros por megavatio hora</b>.Los mercados reaccionaron a la expectativa de que se active un <b>plan coordinado internacional para estabilizar el suministro energético</b>, en caso de que la crisis en Oriente Próximo continúe presionando la oferta global.