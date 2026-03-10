Petróleo se desploma más de 15% tras señales de posible fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo registró una abrupta caída en los mercados internacionales después de las señales de una posible reducción de tensiones entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que había disparado los valores energéticos a niveles no vistos en años. El crudo Brent, referencia en Europa, llegó a cotizar el lunes cerca de 120 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022. Sin embargo, en la jornada siguiente se desplomó más de 15%, cayendo hasta alrededor de 84 dólares. Un movimiento similar experimentó el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, que también retrocedió cerca de 15% en medio de la volatilidad que sacude a los mercados energéticos. La caída se produce tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que el enfrentamiento con Irán estaría “casi terminado”, lo que generó un cambio inmediato en el ánimo de los inversores.

El gas también registra fuerte retroceso

La volatilidad no se limitó al petróleo. El precio del gas natural en Europa también registró un descenso significativo. El contrato TTF, referencia energética europea negociada en Países Bajos, cayó alrededor de 18%, situándose cerca de 46 euros por megavatio hora. Los mercados reaccionaron a la expectativa de que se active un plan coordinado internacional para estabilizar el suministro energético, en caso de que la crisis en Oriente Próximo continúe presionando la oferta global.

Posible liberación de reservas estratégicas

En este contexto, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria para evaluar el impacto de la crisis en el suministro global. Los más de 30 países miembros de la AIE —entre ellos economías de Europa, Norteamérica y Asia— disponen en conjunto de 1.200 millones de barriles en reservas estratégicas. Una eventual liberación parcial de estas reservas podría aliviar temporalmente la presión sobre los precios internacionales. El G7 ya había solicitado al organismo preparar escenarios para activar estos inventarios de emergencia si la situación lo exige.

Estrecho de Ormuz sigue siendo el principal riesgo

A pesar del alivio en los mercados, el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave del transporte mundial de crudo, continúa siendo el mayor foco de preocupación. La ruta marítima ha sufrido interrupciones debido a la guerra, lo que ha obligado a varios grandes productores de la región —como Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait— a reducir su producción conjunta en aproximadamente 6,7 millones de barriles diarios. El gigante petrolero Aramco, principal exportador mundial, advirtió que la prolongación del conflicto podría tener “consecuencias catastróficas” para el mercado energético global. Su director ejecutivo, Amin Nasser, calificó la situación como la mayor crisis enfrentada por la industria petrolera regional.

Medidas de Washington para estabilizar el mercado

Entre las medidas anunciadas por Trump para contener la volatilidad energética se encuentra la posibilidad de que la armada estadounidense escolte petroleros a través del estrecho de Ormuz para garantizar el flujo del comercio marítimo. El mandatario también ha planteado la opción de levantar algunas sanciones vinculadas al petróleo, con el objetivo de aumentar la oferta global y contener los precios. No obstante, el propio presidente estadounidense advirtió que si Irán intenta bloquear el transporte de crudo en la zona, Estados Unidos responderá con una fuerza “20 veces mayor”.

Persisten riesgos para la economía mundial