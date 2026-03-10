Casa Blanca afirma que ofensiva contra Irán terminará cuando Trump lo decida

A pesar de la retórica militar, Trump no descartó la posibilidad de una negociación diplomática con Irán.Consultado sobre un eventual diálogo con el gobierno iraní, el presidente respondió que <b>'es posible'</b>, lo que abre la puerta a una eventual salida negociada.En el plano internacional, el ministro de Exteriores ruso <b>Serguéi Lavrov</b> señaló que <b>Rusia está dispuesta a mediar</b> para promover una desescalada del conflicto.Mientras tanto, el presidente del Gobierno español <b>Pedro Sánchez</b> anunció que comparecerá el <b>25 de marzo ante el Congreso</b> para explicar la postura de España frente a la guerra en Oriente Próximo.