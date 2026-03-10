Casa Blanca afirma que ofensiva contra Irán terminará cuando Trump lo decida

La Casa Blanca aseguró que la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán concluirá únicamente cuando el presidente Donald Trump así lo determine, en medio de una escalada que ya deja decenas de militares estadounidenses heridos y mantiene en tensión a Oriente Próximo. La portavoz presidencial Karoline Leavitt declaró durante una rueda de prensa que el final de la operación dependerá directamente de la decisión del mandatario estadounidense. Según explicó, el objetivo de Washington es que Teherán acepte una “rendición absoluta”, condición que la administración estadounidense considera necesaria para poner fin a las operaciones militares. Las declaraciones se producen apenas un día después de que Trump afirmara públicamente que la guerra estaría “casi terminada”, generando incertidumbre sobre el curso del conflicto.

Israel descarta una guerra prolongada

Desde Tel Aviv, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, sostuvo que su país tampoco pretende mantener una guerra prolongada contra Irán. Saar explicó que el final de las hostilidades dependerá de consultas con Estados Unidos para determinar el momento adecuado de cerrar la ofensiva. No obstante, desde Teherán la respuesta fue inmediata. La Guardia Revolucionaria iraní rechazó las afirmaciones de Washington e Israel y aseguró que será Irán quien determine cuándo concluirá la guerra.

Crecen las cifras de militares heridos

Mientras continúan los ataques en la región, fuentes citadas por Reuters indicaron que cerca de 150 soldados estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de las operaciones. La cifra supera el balance previo difundido por el Pentágono, que había reportado alrededor de 140 heridos. En el terreno, el conflicto también se ha expandido a varios países del Golfo. Irán ha lanzado ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí, mientras continúa recibiendo bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Crisis energética y tensión en el estrecho de Ormuz

La guerra también ha impactado el mercado energético global. La portavoz de la Casa Blanca restó importancia al aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, que alcanzaron su nivel más alto en dos años debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo estratégico concentra cerca del 20% del tráfico mundial de petróleo, por lo que cualquier bloqueo genera temor en los mercados internacionales. Leavitt aseguró que los precios podrían descender rápidamente una vez que las fuerzas estadounidenses logren cumplir plenamente sus objetivos militares.

Trump deja abierta la puerta al diálogo