Asamblea evaluará ratificación de directora de Senniaf tras cuestionamientos sobre albergues

La diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, señaló este martes 10 de marzo varias preocupaciones sobre la gestión y supervisión de los albergues tras la comparecencia de directivos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ante ese órgano legislativo.

Brenes explicó que la comparecencia este martes de los funcionarios se realizó como parte de la sustentación de la memoria institucional, un proceso establecido en el artículo No. 9 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, mediante el cual las entidades deben rendir cuentas sobre su gestión durante el último año.

Además, la diputada reconoció la presencia de la directora designada de la entidad, Andrea Vega, quien acudió junto a su equipo directivo.

Sin embargo, indicó que la mayoría de las respuestas a las interrogantes planteadas por los diputados fueron dadas por funcionarios técnicos de la institución, debido a que la nueva titular tiene pocas semanas en el cargo.

Funcionamiento de albergues

Durante la sesión, los diputados plantearon diversas preguntas relacionadas con el presupuesto, la atención a menores con discapacidad y el funcionamiento de los centros de atención integral.

Brenes mencionó, por ejemplo, el caso del Centro de Atención Integral de Tocumen, donde parte de los recursos se ha destinado a cámaras de vigilancia, alimentación y la construcción de un muro perimetral mediante contrataciones directas.

Según la diputada, el centro aún no cuenta con cocina y se ha solicitado una prórroga para el suministro de alimentos por parte de la misma empresa contratada.

De acuerdo con la información expuesta, el costo aproximado de cada plato de comida para los menores es de cinco dólares por ración, lo que también fue objeto de consultas por parte de los diputados.

Otro de los puntos que generó preocupación en la comisión fue la falta de indicadores de gestión. Brenes señaló que, durante la sesión, el diputado Ernesto Cedeño consultó cuáles eran las métricas o indicadores utilizados por la institución para evaluar los resultados de sus programas.

Según relató la diputada, la respuesta fue que no existen métricas ni indicadores definidos, lo que, a su juicio, dificulta medir si las acciones implementadas están generando los resultados esperados en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se discutió la necesidad de una mayor articulación entre instituciones como el Ministerio de Salud y la propia Senniaf para garantizar el seguimiento a los menores en los albergues.

Brenes indicó además que la comparecencia de la Senniaf podría aportar elementos para la discusión prevista en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que debe analizar la ratificación de la nueva directora de la entidad.

La diputada sostuvo que, además de la experiencia profesional, la persona que dirija la institución debe demostrar compromiso con la protección de la niñez y la voluntad de corregir irregularidades cuando sea necesario.