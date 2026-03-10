Irán desafía a Trump: ‘Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra’

Las declaraciones iraníes se producen después de que Trump afirmara que la guerra podría concluir en poco tiempo, aunque sin precisar una fecha concreta.El presidente estadounidense también advirtió que <b>Estados Unidos intensificaría los ataques si Irán intenta bloquear el transporte de petróleo en la región</b>, particularmente en el <b>estrecho de Ormuz</b>, una ruta estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo y gas.Washington sostiene que sus operaciones militares buscan debilitar la capacidad balística iraní e impedir que el país avance en su programa nuclear, una acusación que Teherán rechaza.