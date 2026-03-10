Irán desafía a Trump: ‘Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra’

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló nuevamente después de que las autoridades iraníes rechazaran las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la guerra podría terminar “muy pronto”. La Guardia Revolucionaria iraní respondió que no será Washington quien determine el final del conflicto. En un comunicado difundido este martes, el poderoso cuerpo militar afirmó que “será Irán quien decida cuándo termina la guerra”, en respuesta directa a las declaraciones del mandatario estadounidense. Según el mensaje del ejército iraní, el futuro del enfrentamiento y el equilibrio de poder en la región dependen ahora de las fuerzas armadas del país, rechazando así las afirmaciones de Trump sobre un posible desenlace cercano.

Trump asegura que el conflicto terminará pronto

Las declaraciones iraníes se producen después de que Trump afirmara que la guerra podría concluir en poco tiempo, aunque sin precisar una fecha concreta. El presidente estadounidense también advirtió que Estados Unidos intensificaría los ataques si Irán intenta bloquear el transporte de petróleo en la región, particularmente en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo y gas. Washington sostiene que sus operaciones militares buscan debilitar la capacidad balística iraní e impedir que el país avance en su programa nuclear, una acusación que Teherán rechaza.

Irán amenaza con afectar exportaciones petroleras

En su respuesta, la Guardia Revolucionaria advirtió que, si continúan los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán podría impedir la salida de petróleo desde la región. El portavoz del cuerpo militar afirmó que Teherán no permitirá que “ni un litro de petróleo” salga del área si las ofensivas continúan, una amenaza que podría tener fuertes repercusiones en los mercados energéticos internacionales. La advertencia incrementa la preocupación mundial sobre el impacto económico del conflicto, ya que cualquier interrupción prolongada del suministro energético podría afectar el comercio global y elevar los precios del petróleo.

Guerra en Oriente Próximo sigue abierta