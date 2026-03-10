Así se vivió el lanzamiento de Expocomer 2026

Al ritmo de los diablitos sucios y la cumbia nacional, se dio la bienvenida a los asistentes de Expocomer 2026, la feria de comercio internacional que organiza la Cámara de Comercio e Industria de Panamá.

Más de 15 misiones comerciales internacionales llegan al país para concretar alianzas estratégicas.

La exhibición estará abierta al público y compradores especializados del 10 al 12 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.·

Grecia y Suiza participan por primera vez como países expositores para Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional 2026.

Te dejamos una galería de los mejores momentos dentro de la gala inagural y de exhibiciones.