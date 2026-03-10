  1. Inicio
Así se vivió el lanzamiento de Expocomer 2026

El Panama Convention Center es el epicentro de Expocomer 2026.
El Panama Convention Center es el epicentro de Expocomer 2026.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 10/03/2026 17:19
Más de 15 misiones comerciales internacionales llegan al país para concretar alianzas estratégicas

Al ritmo de los diablitos sucios y la cumbia nacional, se dio la bienvenida a los asistentes de Expocomer 2026, la feria de comercio internacional que organiza la Cámara de Comercio e Industria de Panamá.

Más de 15 misiones comerciales internacionales llegan al país para concretar alianzas estratégicas.

La exhibición estará abierta al público y compradores especializados del 10 al 12 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.·

Grecia y Suiza participan por primera vez como países expositores para Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional 2026.

Te dejamos una galería de los mejores momentos dentro de la gala inagural y de exhibiciones.

El acto inaugural se dio en la sala principal del Panama Convention Center
El acto inaugural se dio en la sala principal del Panama Convention Center
Las presentaciones folklóricas dieron el toque cultural.
Las presentaciones folklóricas dieron el toque cultural.
Cada empresa ofrece sus servicios en los diferentes stands de exhibición.
Cada empresa ofrece sus servicios en los diferentes stands de exhibición.
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Diferentes autoridades del Gobierno se dieron cita al evento.
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Muchas delegaciones de países se darán cita hasta el jueves.
